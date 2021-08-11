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Машины плывут: Мощный ливень превратил Вологду в Венецию

Жителям города приходится передвигаться по колено в воде.

11 августа, 00:12

В Вологде мощный ливень превратил улицы города в реки. Видеозапись с места событий в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS) / Соцсети

На Вологду обрушился сильный ливень с грозой и молниями. В результате непогоды в центре города серьёзно затопило улицы. Видео с места событий появилось в распоряжении Лайфа.

На кадрах видно, что дороги Вологды буквально превратились в реки, а автомобили в прямом смысле слова плавают по городу. Однако некоторые жители всё равно пытаются пройти по затопленным улицам, несмотря на то что воды там по колено.

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При этом не все автомобили выдержали такое испытание стихией. Многие машины не заводились из-за воды, и прохожим приходилось толкать транспортные средства.

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В Сочи ливень превратил улицы в реки

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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