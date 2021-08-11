Машины плывут: Мощный ливень превратил Вологду в Венецию
Жителям города приходится передвигаться по колено в воде.
На Вологду обрушился сильный ливень с грозой и молниями. В результате непогоды в центре города серьёзно затопило улицы. Видео с места событий появилось в распоряжении Лайфа.
На кадрах видно, что дороги Вологды буквально превратились в реки, а автомобили в прямом смысле слова плавают по городу. Однако некоторые жители всё равно пытаются пройти по затопленным улицам, несмотря на то что воды там по колено.
При этом не все автомобили выдержали такое испытание стихией. Многие машины не заводились из-за воды, и прохожим приходилось толкать транспортные средства.
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