Друзья попали в страшную ловушку, когда во время наводнения вода хлынула в лифт, поднявшись до шеи
Тони вместе с подругами решил проверить, к чему привёл разгул стихии, и спустился на лифте вниз. Это было огромной ошибкой.
Нешуточное наводнение обрушилось на американский штат Небраска. Там в Омахе вода затопила улицы, поднявшись до серьёзных отметок. Решив, что новостные репортажи не могут передать всей ситуации, Тони Луу вместе со своими подругами решил спуститься на лифте в подвал и проверить самостоятельно. Однако по пути лифт застрял, и в вентиляцию хлынули потоки грязной воды.
Видео © Facebook / WFLA News Channel 8 и Channing Frampton
Друзья сперва нервно посмеялись и решили отказаться от идеи, рассудив, что никакое любопытство не стоит потерянной жизни. Однако ни лифт, ни двери не поддавались, а аварийная кнопка сработала не сразу. Вода продолжала подниматься, дойдя ребятам до шеи, и тут их накрыло паникой. Тони пытался разжать двери лифта, а девушки забрались на поручни. Друзья позвонили в службу спасения и соседу Тони, чтобы тот помог им.
Эм, дружище, хорошо бы ты спустился, я сейчас, кажется, умру. <...> Здравствуйте? Помогите нам, пожалуйста! Мы не можем выбраться!
Когда спасатели раскрыли двери, Тони и его подругам пришлось выплывать из лифта словно в фильме. Позже выяснилось, что в другом лифте тоже застряли люди. Но и их удалось освободить, в итоге никто не пострадал — только изрядно испугался. В соцсетях молодых людей от души отругали за легкомысленность, ведь служба спасения в это непростое время могла потребоваться кому-то попавшему в действительно жуткую ситуацию случайно, а не по собственной глупости.
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