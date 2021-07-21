Девушка продолжала работать на бирже, даже когда 11 сентября в соседнюю башню врезался самолёт
Нена рассказала, как её коллеги не прекратили звонки и анализ рынка, несмотря на то что в здании через дорогу произошёл мощный теракт.
Такие откровения 41-летняя Нена раскрыла, когда отвечала на вопрос взволнованных подписчиков в "Тиктоке" о самочувствии после обрушения здания в Майами. Она рассказала, как 20 лет назад работала в трейдинговой компании, располагавшейся в одной из башен-близнецов в Нью-Йорке. И в тот злополучный день — 11 сентября — она была на 84-м этаже.
Видео © TikTok / nenahysteria
Девушка и её коллеги услышали жуткий грохот и увидели, как в соседний небоскрёб врезается самолёт. Но это не смогло испугать бывалых жителей Нью-Йорка, поэтому они продолжили работать и висеть на телефонах, совершая сделки. "Мы считали, что нас это не касается, ведь это происходит через дорогу, а не у нас", — пояснила Нена. Тогда трейдеры не знали, что их башня станет следующей целью.
Девушке удалось спастись, и ей пришлось восемь часов добираться пешком до дома в Бронксе. "Я тогда была вся покрыта пылью. А потом, когда мы вышли на работу, мы ходили мимо этих завалов в масках, а вокруг стоял запах горелого мяса. У меня до сих пор проблемы с барбекю: не выношу эту вонь", — призналась Нена в ролике. Она проработала в трейдинге ещё лет пять, а после сменила профессию, став парамедиком. Это решение она приняла именно после теракта.
В тот день мы потеряли 61 сотрудника. Нам дали на скорбь всего один день, а потом биржа снова открылась. Мало кто из наших остался в профессии. Мы всегда гнались за деньгами, только они нас и интересовали. Не поймите меня неправильно, зарплата была просто шикарная, но по итогу что это даёт? Ты торопишься зарабатывать, а потом — бум! — и ты умер
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