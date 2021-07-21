Девушка продолжала работать на бирже, даже когда 11 сентября в соседнюю башню врезался самолёт

Такие откровения 41-летняя Нена раскрыла, когда отвечала на вопрос взволнованных подписчиков в "Тиктоке" о самочувствии после обрушения здания в Майами. Она рассказала, как 20 лет назад работала в трейдинговой компании, располагавшейся в одной из башен-близнецов в Нью-Йорке. И в тот злополучный день — 11 сентября — она была на 84-м этаже.

Видео © TikTok / nenahysteria

Девушка и её коллеги услышали жуткий грохот и увидели, как в соседний небоскрёб врезается самолёт. Но это не смогло испугать бывалых жителей Нью-Йорка, поэтому они продолжили работать и висеть на телефонах, совершая сделки. "Мы считали, что нас это не касается, ведь это происходит через дорогу, а не у нас", — пояснила Нена. Тогда трейдеры не знали, что их башня станет следующей целью.

Фото © TikTok / nenahysteria

Девушке удалось спастись, и ей пришлось восемь часов добираться пешком до дома в Бронксе. "Я тогда была вся покрыта пылью. А потом, когда мы вышли на работу, мы ходили мимо этих завалов в масках, а вокруг стоял запах горелого мяса. У меня до сих пор проблемы с барбекю: не выношу эту вонь", — призналась Нена в ролике. Она проработала в трейдинге ещё лет пять, а после сменила профессию, став парамедиком. Это решение она приняла именно после теракта.

Фото © TikTok / nenahysteria