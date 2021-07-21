НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Девушка продолжала работать на бирже, даже когда 11 сентября в соседнюю башню врезался самолёт

Нена рассказала, как её коллеги не прекратили звонки и анализ рынка, несмотря на то что в здании через дорогу произошёл мощный теракт.

21 июля, 08:18

Фото © TikTok / nenahysteria

Такие откровения 41-летняя Нена раскрыла, когда отвечала на вопрос взволнованных подписчиков в "Тиктоке" о самочувствии после обрушения здания в Майами. Она рассказала, как 20 лет назад работала в трейдинговой компании, располагавшейся в одной из башен-близнецов в Нью-Йорке. И в тот злополучный день — 11 сентября — она была на 84-м этаже.

Видео © TikTok / nenahysteria

Девушка и её коллеги услышали жуткий грохот и увидели, как в соседний небоскрёб врезается самолёт. Но это не смогло испугать бывалых жителей Нью-Йорка, поэтому они продолжили работать и висеть на телефонах, совершая сделки. "Мы считали, что нас это не касается, ведь это происходит через дорогу, а не у нас", — пояснила Нена. Тогда трейдеры не знали, что их башня станет следующей целью.

Фото © TikTok / nenahysteria

Фото © TikTok / nenahysteria

Девушке удалось спастись, и ей пришлось восемь часов добираться пешком до дома в Бронксе. "Я тогда была вся покрыта пылью. А потом, когда мы вышли на работу, мы ходили мимо этих завалов в масках, а вокруг стоял запах горелого мяса. У меня до сих пор проблемы с барбекю: не выношу эту вонь", — призналась Нена в ролике. Она проработала в трейдинге ещё лет пять, а после сменила профессию, став парамедиком. Это решение она приняла именно после теракта.

Фото © TikTok / nenahysteria

Фото © TikTok / nenahysteria

В тот день мы потеряли 61 сотрудника. Нам дали на скорбь всего один день, а потом биржа снова открылась. Мало кто из наших остался в профессии. Мы всегда гнались за деньгами, только они нас и интересовали. Не поймите меня неправильно, зарплата была просто шикарная, но по итогу что это даёт? Ты торопишься зарабатывать, а потом — бум! — и ты умер

Нена

Сын рассказал удивительную историю, как своим рождением спас папу от встречи в башнях-близнецах

Сын рассказал удивительную историю, как своим рождением спас папу от встречи в башнях-близнецах

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

У рэпера Славы КПСС сгорела квартира в Петербурге

вчера в 19:10

Свадебный фотограф дважды перепутала имя невесты, и вот почему её реакция оказалась такой странной

17 июля, 08:00

В Сибири чёрный маг изрезал ножницами 17-летнюю возлюбленную, которую совратил ещё в 8-м классе

вчера в 15:33

"Ситуация на грани": Аксёнов назвал условие, при котором Крым закроют для туристов

сегодня в 09:00

Опрос показал, сколько россиян готовы привиться от ковида, чтобы съездить в отпуск

сегодня в 08:56

Новости партнеров

Layer 1