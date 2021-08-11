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Признавшийся в убийстве камчатский депутат отправлен под домашний арест

Ранее Игорь Редькин заявил, что случайно застрелил местного жителя, когда пытался выгнать медведя из посёлка.

11 августа, 00:01

Фото © Pixabay

Депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин, который признался в убийстве человека по неосторожности, отправлен под домашний арест. Такое решение принял городской суд Петропавловска-Камчатского.

"Игорь Редькин получил два месяца домашнего ареста", — приводит ТАСС сообщение суда.

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Напомним, ранее Редькин рассказал, что случайно застрелил 30-летнего местного жителя, когда пытался выгнать медведя из посёлка Озерновский в Усть-Большерецком районе. Также парламентарий сообщил, что снимает свою кандидатуру с выборов депутатов Заксобрания региона. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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