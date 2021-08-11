В РФ запустили серийное производство ракет для новейших систем С-500 "Прометей"

Объединение предприятий воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей" приступило к серийному выпуску ракет для перспективных зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500 "Прометей". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В соответствии с заключённым в конце 2020 года контрактом между Минобороны РФ и концерном "Алмаз-Антей" идёт изготовление серийных ракет", — информирует источник.

Уточняется, что ракеты поступят в Воздушно-космические силы (ВКС) в 2022 году.