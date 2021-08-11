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В РФ запустили серийное производство ракет для новейших систем С-500 "Прометей"

Предполагается, что они поступят в Воздушно-космические силы (ВКС) России уже в следующем году.

11 августа, 01:10
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Объединение предприятий воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей" приступило к серийному выпуску ракет для перспективных зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500 "Прометей". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В соответствии с заключённым в конце 2020 года контрактом между Минобороны РФ и концерном "Алмаз-Антей" идёт изготовление серийных ракет", информирует источник.

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Уточняется, что ракеты поступят в Воздушно-космические силы (ВКС) в 2022 году.

Ранее в Китае признали превосходство С-500 над своими ракетными комплексами. Колумнист издания The Paper Линь Сэнь отметил, что "Прометей" адаптирован к комплексной защите воздушного пространства с учётом развития аэрокосмических технологий. В связи с этим он рекомендовал военным КНР обратить внимание на российскую разработку, когда появятся экспортные версии.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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