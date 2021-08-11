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В Турции 33 человека пострадали в ДТП с автобусом

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на дороге Анкара — Ушак.

11 августа, 02:25
<p>Фото © <a href="https://www.trthaber.com/haber/gundem/usakta-otobus-kazasi-cok-sayida-yarali-var-600869.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TRTHaber</a></p>

Фото © TRTHaber

Пассажирский автобус перевернулся в провинции Ушак в Турции, пострадали 32 пассажира и водитель. Об этом сообщает телеканал TRTHaber.

Фото © Twitter / MagazinVitrini

Фото © Twitter / MagazinVitrini

По предварительным данным, водитель автобуса, направлявшегося из Агры в Измир, не справился с управлением на дороге Анкара — Ушак. Пострадавших доставили в больницу на нескольких машинах скорой помощи. Их жизни ничего не угрожает.

Минздрав сообщил подробности о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян

Минздрав сообщил подробности о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян

Ранее в Турции произошло другое крупное ДТП, в котором пострадали россияне. 2 августа автобус, перевозивший туристов, попал в аварию в провинции Анталья в районе курортного города Манавгат. Трое граждан РФ погибли. Все пострадавшие и жертвы аварии прилетели на отдых в Турцию из Самарской области. В 21:50 2 августа они должны были лететь домой рейсом ZF 6394, но их автобус перевернулся по дороге в аэропорт.

В Турции 14 человек погибли в ДТП с перевернувшимся автобусом

В Турции 14 человек погибли в ДТП с перевернувшимся автобусом

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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