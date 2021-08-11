В Турции 33 человека пострадали в ДТП с автобусом
По предварительным данным, водитель не справился с управлением на дороге Анкара — Ушак.
Фото © TRTHaber
Пассажирский автобус перевернулся в провинции Ушак в Турции, пострадали 32 пассажира и водитель. Об этом сообщает телеканал TRTHaber.
Фото © Twitter / MagazinVitrini
По предварительным данным, водитель автобуса, направлявшегося из Агры в Измир, не справился с управлением на дороге Анкара — Ушак. Пострадавших доставили в больницу на нескольких машинах скорой помощи. Их жизни ничего не угрожает.
Ранее в Турции произошло другое крупное ДТП, в котором пострадали россияне. 2 августа автобус, перевозивший туристов, попал в аварию в провинции Анталья в районе курортного города Манавгат. Трое граждан РФ погибли. Все пострадавшие и жертвы аварии прилетели на отдых в Турцию из Самарской области. В 21:50 2 августа они должны были лететь домой рейсом ZF 6394, но их автобус перевернулся по дороге в аэропорт.
Лента новостей
"Приятно, когда делаешь добро": Восьмилетняя девочка из Челябинска пожертвовала свои волосы на парики для онкобольных детей
сегодня в 02:00
"Сильная спортивная держава": Японцы восхитились результатами России на Олимпиаде в Токио
сегодня в 01:51
"Неприятное зрелище": Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" Сафронов рассказал о тяжёлых побочках химиотерапии
сегодня в 01:33
Комментариев: 0