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Пушков объяснил, зачем США назначили спецпосланника по "Северному потоку – 2"

Сенатор сравнил эту ситуацию с назначением спецпредставителем по Украине Курта Волкера, который всячески поощрял срыв Киевом Минских соглашений.

11 августа, 03:14
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Сенатор Алексей Пушков оценил назначение Амоса Хохштейна спецпосланником США по "Северному потоку – 2". По мнению российского политика, это свидетельствует о планах Вашингтона противиться вводу газопровода в действие.

"Назначение нового спецпредставителя США по "Северному потоку – 2" означает, что США будут, скорее всего, противиться вводу в действие "Северного потока – 2", раз они не сумели помешать его сооружению. И обставят его функционирование таким рядом условий и требований, которые будут иметь целью максимально ограничить его позитивный эффект для России", — написал Пушков в своём телеграм-канале.

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Сенатор считает, что назначение Хохштейна является сигналом для Конгресса США, где образовалась двухпартийная коалиция против газопровода, а также для Украины, Польши и других недовольных "Северным потоком – 2" стран. Вашингтон таким образом даёт им понять, что не намерен пускать развитие ситуации на самотёк, а будет активно влиять на неё, полагает Пушков.

Политик сравнил эту ситуацию с назначением спецпредставителем по Украине Курта Волкера, который всячески поощрял срыв Киевом Минских соглашений.

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"Нет оснований надеяться, что сейчас будет иначе, хотя бы потому, что США не раз открыто называли своей задачей противодействие российским интересам", — заключил Пушков.

Напомним, о планах США назначить спецпосланника по "Северному потоку – 2" стало известно в апреле. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что им станет Амос Хохштейн, который с 2014 по 2017 год занимал пост спецпредставителя Госдепа по вопросам энергетики. Также он являлся близким советником и доверенным лицом Джо Байдена, когда тот был вице-президентом при Бараке Обаме. Кроме того, Хохштейн до конца 2020 года входил в наблюдательный совет украинской энергетической компании "Нафтогаз".

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Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть закончены уже в конце августа 2021 года, газопровод завершён на 99%.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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