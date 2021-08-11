Пушков объяснил, зачем США назначили спецпосланника по "Северному потоку – 2"

Сенатор Алексей Пушков оценил назначение Амоса Хохштейна спецпосланником США по "Северному потоку – 2". По мнению российского политика, это свидетельствует о планах Вашингтона противиться вводу газопровода в действие.

"Назначение нового спецпредставителя США по "Северному потоку – 2" означает, что США будут, скорее всего, противиться вводу в действие "Северного потока – 2", раз они не сумели помешать его сооружению. И обставят его функционирование таким рядом условий и требований, которые будут иметь целью максимально ограничить его позитивный эффект для России", — написал Пушков в своём телеграм-канале.

Сенатор считает, что назначение Хохштейна является сигналом для Конгресса США, где образовалась двухпартийная коалиция против газопровода, а также для Украины, Польши и других недовольных "Северным потоком – 2" стран. Вашингтон таким образом даёт им понять, что не намерен пускать развитие ситуации на самотёк, а будет активно влиять на неё, полагает Пушков.

Политик сравнил эту ситуацию с назначением спецпредставителем по Украине Курта Волкера, который всячески поощрял срыв Киевом Минских соглашений.

"Нет оснований надеяться, что сейчас будет иначе, хотя бы потому, что США не раз открыто называли своей задачей противодействие российским интересам", — заключил Пушков.

Напомним, о планах США назначить спецпосланника по "Северному потоку – 2" стало известно в апреле. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что им станет Амос Хохштейн, который с 2014 по 2017 год занимал пост спецпредставителя Госдепа по вопросам энергетики. Также он являлся близким советником и доверенным лицом Джо Байдена, когда тот был вице-президентом при Бараке Обаме. Кроме того, Хохштейн до конца 2020 года входил в наблюдательный совет украинской энергетической компании "Нафтогаз".