"Футбол пошёл не по плану": "Спартак" и "Зенит" устроили перепалку в соцсетях после поражения москвичей от "Бенфики"

Красно-белые уступили португальскому клубу 0:4 по сумме двух матчей и вылетели из Лиги чемпионов. Теперь в главном турнире Старого Света от России будет участвовать лишь клуб из Санкт-Петербурга.