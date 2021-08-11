"Футбол пошёл не по плану": "Спартак" и "Зенит" устроили перепалку в соцсетях после поражения москвичей от "Бенфики"
Красно-белые уступили португальскому клубу 0:4 по сумме двух матчей и вылетели из Лиги чемпионов. Теперь в главном турнире Старого Света от России будет участвовать лишь клуб из Санкт-Петербурга.
Фото © ТАСС / AP
Представители пресс-служб московского "Спартака" и петербургского "Зенита" устроили перепалку в соцсетях после поражения красно-белых от "Бенфики" и вылета из Лиги чемпионов.
"Футбол пошёл не по плану", — написали по этому поводу представители "Зенита" в "Твиттере".
Yep, we lost, but you are probably the last club that should joke about others' failures in UCL... https://t.co/GevMpFWwXo pic.twitter.com/ExkxOX4K9s— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) August 10, 2021
При этом к своему посту петербуржцы прикрепили скриншот того, как москвичи причисляют себя к "командам, которые сыграют в следующем сезоне ЛЧ".
"Да, мы проиграли, но вы, пожалуй, последний клуб, который может шутить о чужих неудачах в ЛЧ", — ответили представители "Спартака", приложив таблицу группы F из прошлой Лиги чемпионов. "Зенит" тогда занял последнее место, набрав всего одно очко.
Напомним, московский "Спартак" вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в двухматчевом противостоянии квалификации португальской "Бенфике". Теперь красно-белые продолжат выступления в групповом этапе Лиги Европы. А в главном турнире Старого Света у нашей страны остался лишь один представитель — петербургский "Зенит".
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