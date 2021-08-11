Сможет ли ПСЖ после перехода Месси выиграть Лигу чемпионов За переездом Лионеля Месси во Францию в течение нескольких дней следил весь мир. И вот великий аргентинец наконец-то стал игроком парижского клуба. Теперь от команды ждут побед во всех турнирах. 3495 3495 Фото © Twitter/Wearemessi

Переход Лионеля Месси в "Пари Сен-Жермен" стал важнейшим событием на футбольном трансферном рынке за последние годы. Казалось, что шестикратный обладатель "Золотого мяча" завершит свою блистательную карьеру в "Барселоне". Но нет, финансовые проблемы в каталонском клубе вынудили его сменить прописку. Быстрее всех в сложившейся ситуации сориентировались во Франции.

Начнём с того, что Месси в прошлом году уже предпринимал попытку покинуть "Барселону", в которой выступал с начала карьеры. После унизительного поражения каталонского клуба в четвертьфинале Лиги чемпионов от мюнхенской "Баварии" (2:8) нападающий заявил о желании сменить команду. Он перестал тренироваться с одноклубниками и ожидал решения руководства. Боссы "Барселоны" отказались отпускать Месси бесплатно, а представить, что кто-то заплатит за игрока отступные в размере 700 миллионов евро, было просто нереально.

С тех пор отношения между футболистом и клубом заметно потеплели. У Месси 30 июня 2021 года закончился контракт с "Барселоной", но все думали, что подписание нового соглашения — лишь дело времени. Настроение у Лео было отличным, летом он впервые в карьере выиграл трофей в составе сборной Аргентины, победив в Кубке Америки. Форвард заявлял, что не прочь завершить карьеру в ставшей для него родной Каталонии.

Гром грянул 5 августа. "Барселона" объявила, что Месси в следующем сезоне не будет играть за команду, несмотря на договорённость о продлении соглашения. Выяснилось, что подписать новый контракт невозможно из-за экономических ограничений, установленных для команд чемпионата Испании.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что Месси пришлось покинуть команду из-за неграмотной финансовой политики прежнего руководства. По его словам, на зарплаты игрокам уходит 110% дохода клуба, что решительно не оставляет возможности для манёвра. На специально созванной пресс-конференции аргентинский футболист не сдержал слёз.

— Я был здесь всю жизнь. С 13 лет. И вот спустя 21 год я уезжаю. С женой. С моими тремя маленькими каталонско-аргентинскими детьми. И я не могу обещать, что мы не вернёмся. Потому что это мой дом, — сказал Месси.

К моменту проведения пресс-конференции футбольный мир уже был полон слухами о скором переходе нападающего в "Пари Сен-Жермен". Месси, хоть и не стал говорить ничего определённого, но всё же подтвердил переговоры с французским суперклубом. На самом деле у парижан просто не было конкурентов. "Манчестер Сити" был занят трансфером Джека Грилиша за рекордные в истории британского футбола 100 миллионов фунтов стерлингов (около 117,5 миллиона евро) и в сторону аргентинца даже не смотрел. Безусловно, воссоединение Месси и тренера Хосепа Гвардиолы, выигравших всё на свете в "Барселоне", было бы красивой историей, но в реальности этого не случилось. Другой возможный претендент на форварда — лондонский "Челси" — также оказался вне игры. Он сделал ставку на приобретение у миланского "Интера" за огромную сумму бельгийского супербомбардира Ромелу Лукаку.

С этого момента болельщики скрупулёзно отслеживали каждый шаг Месси, каждый поворот в переговорах. Толпы фанатов буквально дежурили у парижского аэропорта в надежде стать свидетелями исторического момента. На самом деле пазл сложился буквально за несколько дней. Заранее было известно, что контракт будет рассчитан на два года с возможностью продления ещё на один сезон, а зарплата аргентинца составит около 35 миллионов евро в год с учётом бонусов.

Примечательно, что слухи о возможном переходе Месси в ПСЖ привели к резкому росту числа подписчиков французского клуба в социальных сетях. С января прирост фолловеров команды в "Инстаграме" составлял примерно 24 тысячи человек в день. А после объявления об уходе Месси из "Барселоны" этот показатель увеличился почти в десять раз, до 211,6 тысячи новых подписчиков в день. Сейчас за "Пари Сен-Жермен" в "Инстаграме" следят уже более 39 миллионов человек. Аналогичная тенденция наблюдается в аккаунтах клуба в "Твиттере" и на канале в YouTube.



Трансфер Месси в ПСЖ пытались заблокировать болельщики "Барселоны", являющиеся членами клуба ("сосьос"). Они направили жалобу в Еврокомиссию, указав на то, что во французском клубе не соблюдаются принципы финансовой фейр-плей. По их данным, на выплату зарплат "Пари Сен-Жермен" тратит даже больше, чем каталонская команда. Но перспектив у этой жалобы изначально не было никаких. Катарские владельцы парижского клуба держат ситуацию под контролем.

Конечно, подписание контракта с Месси внесёт определённые изменения в трансферные планы клуба. Переговоры о переходе из "Манчестер Юнайтед" одного из лидеров сборной Франции Поля Погба будут отложены до лучших времён. Не стоит даже говорить, что для соблюдения этой самой финансовой фейр-плей ПСЖ придётся продать нескольких игроков. Клуб вполне может расстаться с защитниками Абду Диалло и Тило Керером, хавбеками Идриссой Гейе и Рафиньей. Но лидеров нападения Неймара и Килиана Мбаппе точно трогать не будут.

Кстати, уже подсчитано, что уход Месси будет стоить "Барселоне" по крайней мере 137 миллионов евро упущенной выгоды. В эту сумму, в частности, включается потеря 77 миллионов евро на спонсорстве и 43 миллионов на продаже футболок и других товаров. Со временем эти деньги плавненько перекочуют в Париж, так что новый клуб Месси в убытке уж точно не останется.

Во что же превратится ПСЖ с приходом Месси? Этот вопрос сейчас интересует весь футбольный мир. Не будем забывать, что в столице Франции явно не ожидали ухода Месси из "Барселоны" и начали массовую закупку с начала лета. На правах свободных агентов в команду перешли один из лидеров полузащиты "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум, капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос и лучший футболист Евро-2020 Джанлуиджи Доннарумма, своей игрой в воротах сделавший Италию чемпионом. Кроме того, за 60 миллионов евро у миланского "Интера" был приобретён очень сильный марокканский защитник Ашраф Хакими.

С учётом всех этих мощнейших приобретений "Пари Сен-Жермен" становится в один ряд с легендарным "Реалом" образца 1998–2002 годов, выигравшим трижды за пять лет Лигу чемпионов и прозванным "галактикос". В той команде, бережно собранной президентом клуба Флорентино Пересом, играли француз Зинедин Зидан, бразильцы Роналдо и Роберто Карлос, испанец Рауль, португалец Луиш Фигу и англичанин Дэвид Бекхэм. От количества суперзвёзд на единицу пространства на поле можно было запросто упасть в обморок.

Похожая ситуация наблюдается и в нынешнем ПСЖ. За место в воротах Доннарумма будет конкурировать с трёхкратным победителем Лиги чемпионов в составе "Реала" костариканцем Кейлором Навасом. В центре обороны на поле смогут выйти и Рамос, и капитан команды бразилец Маркиньос, и француз Преснель Кимпембе. Правый фланг отдадут на откуп Хакими, левый — испанцу Хуану Бернату. Центр поля займут Вейналдум и чемпион Европы Марко Верратти. В нападении вообще будет тесно — здесь и Месси, и Неймар, и Мбаппе, и партнёр Лионеля по сборной Аргентины Анхель Ди Мария.

Болельщикам ПСЖ можно только позавидовать. Накануне перехода Месси префектура полиции Парижа разрешила клубу использовать стадион "Парк де Пренс" на полную мощность в домашних играх Лиги 1. На матч второго тура чемпионата Франции против "Страсбура" уже зарезервированы все билеты. Ожидается присутствие почти 48 тысяч зрителей.

Естественно, что перед командой будет поставлена задача победить во всех турнирах. Во внутренних соревнованиях конкуренции у ПСЖ не ожидается, а вот триумф в Лиге чемпионов пока остаётся несбыточной мечтой для фанатов и владельцев клуба. Ближе всего команда подошла к трофею в 2020 году, уступив в финале мюнхенской "Баварии". В минувшем сезоне парижане сделали шаг назад, уступив в обоих полуфинальных матчах "Манчестер Сити".

Гигантская ответственность ложится на аргентинского наставника ПСЖ Маурисио Почеттино. На тренерском поприще его наивысшим достижением является финал Лиги чемпионов с лондонским "Тоттенхэмом". Весь список трофеев специалиста ограничивается Кубком Франции и Суперкубком страны. Очередного провала "Пари Сен-Жермен" в сильнейшем еврокубковом турнире ему точно не простят. А ведь правильно расположить на поле всех суперзвёзд — не такая уж и простая задача. Сколько уже было случаев, когда тренерам не удавалось совладать с футболистами, и игра их команд рассыпалась на глазах.

В любом случае следить за выступлением ПСЖ в новом сезоне будет одно удовольствие. Отдельный вопрос, сможет ли Месси регулярно поражать ворота соперников на французской земле, где уровень большинства команд уступает испанским, к которым он привык. Аргентинец на данный момент является лучшим бомбардиром в истории национальной сборной (76 голов), чемпионата Испании (474) и "Барселоны" (672). Устоят ли французские рекорды?

Авторы Роман Фейгин