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Сможет ли ПСЖ после перехода Месси выиграть Лигу чемпионов

За переездом Лионеля Месси во Францию в течение нескольких дней следил весь мир. И вот великий аргентинец наконец-то стал игроком парижского клуба. Теперь от команды ждут побед во всех турнирах.

Опубликовано 10 августа 2021, 21:40
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Фото © Twitter/Wearemessi

Фото © Twitter/Wearemessi

Переход Лионеля Месси в "Пари Сен-Жермен" стал важнейшим событием на футбольном трансферном рынке за последние годы. Казалось, что шестикратный обладатель "Золотого мяча" завершит свою блистательную карьеру в "Барселоне". Но нет, финансовые проблемы в каталонском клубе вынудили его сменить прописку. Быстрее всех в сложившейся ситуации сориентировались во Франции.

Начнём с того, что Месси в прошлом году уже предпринимал попытку покинуть "Барселону", в которой выступал с начала карьеры. После унизительного поражения каталонского клуба в четвертьфинале Лиги чемпионов от мюнхенской "Баварии" (2:8) нападающий заявил о желании сменить команду. Он перестал тренироваться с одноклубниками и ожидал решения руководства. Боссы "Барселоны" отказались отпускать Месси бесплатно, а представить, что кто-то заплатит за игрока отступные в размере 700 миллионов евро, было просто нереально.

С тех пор отношения между футболистом и клубом заметно потеплели. У Месси 30 июня 2021 года закончился контракт с "Барселоной", но все думали, что подписание нового соглашения — лишь дело времени. Настроение у Лео было отличным, летом он впервые в карьере выиграл трофей в составе сборной Аргентины, победив в Кубке Америки. Форвард заявлял, что не прочь завершить карьеру в ставшей для него родной Каталонии.

Гром грянул 5 августа. "Барселона" объявила, что Месси в следующем сезоне не будет играть за команду, несмотря на договорённость о продлении соглашения. Выяснилось, что подписать новый контракт невозможно из-за экономических ограничений, установленных для команд чемпионата Испании.

"Навстречу новому приключению": Жена Месси опубликовала фото из самолёта, на котором он летит в Париж
"Навстречу новому приключению": Жена Месси опубликовала фото из самолёта, на котором он летит в Париж

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что Месси пришлось покинуть команду из-за неграмотной финансовой политики прежнего руководства. По его словам, на зарплаты игрокам уходит 110% дохода клуба, что решительно не оставляет возможности для манёвра. На специально созванной пресс-конференции аргентинский футболист не сдержал слёз.

Я был здесь всю жизнь. С 13 лет. И вот спустя 21 год я уезжаю. С женой. С моими тремя маленькими каталонско-аргентинскими детьми. И я не могу обещать, что мы не вернёмся. Потому что это мой дом, — сказал Месси.

К моменту проведения пресс-конференции футбольный мир уже был полон слухами о скором переходе нападающего в "Пари Сен-Жермен". Месси, хоть и не стал говорить ничего определённого, но всё же подтвердил переговоры с французским суперклубом. На самом деле у парижан просто не было конкурентов. "Манчестер Сити" был занят трансфером Джека Грилиша за рекордные в истории британского футбола 100 миллионов фунтов стерлингов (около 117,5 миллиона евро) и в сторону аргентинца даже не смотрел. Безусловно, воссоединение Месси и тренера Хосепа Гвардиолы, выигравших всё на свете в "Барселоне", было бы красивой историей, но в реальности этого не случилось. Другой возможный претендент на форварда — лондонский "Челси" — также оказался вне игры. Он сделал ставку на приобретение у миланского "Интера" за огромную сумму бельгийского супербомбардира Ромелу Лукаку.

С этого момента болельщики скрупулёзно отслеживали каждый шаг Месси, каждый поворот в переговорах. Толпы фанатов буквально дежурили у парижского аэропорта в надежде стать свидетелями исторического момента. На самом деле пазл сложился буквально за несколько дней. Заранее было известно, что контракт будет рассчитан на два года с возможностью продления ещё на один сезон, а зарплата аргентинца составит около 35 миллионов евро в год с учётом бонусов.

ПСЖ анонсировал переход Месси
ПСЖ анонсировал переход Месси

Примечательно, что слухи о возможном переходе Месси в ПСЖ привели к резкому росту числа подписчиков французского клуба в социальных сетях. С января прирост фолловеров команды в "Инстаграме" составлял примерно 24 тысячи человек в день. А после объявления об уходе Месси из "Барселоны" этот показатель увеличился почти в десять раз, до 211,6 тысячи новых подписчиков в день. Сейчас за "Пари Сен-Жермен" в "Инстаграме" следят уже более 39 миллионов человек. Аналогичная тенденция наблюдается в аккаунтах клуба в "Твиттере" и на канале в YouTube.

Трансфер Месси в ПСЖ пытались заблокировать болельщики "Барселоны", являющиеся членами клуба ("сосьос"). Они направили жалобу в Еврокомиссию, указав на то, что во французском клубе не соблюдаются принципы финансовой фейр-плей. По их данным, на выплату зарплат "Пари Сен-Жермен" тратит даже больше, чем каталонская команда. Но перспектив у этой жалобы изначально не было никаких. Катарские владельцы парижского клуба держат ситуацию под контролем.

Конечно, подписание контракта с Месси внесёт определённые изменения в трансферные планы клуба. Переговоры о переходе из "Манчестер Юнайтед" одного из лидеров сборной Франции Поля Погба будут отложены до лучших времён. Не стоит даже говорить, что для соблюдения этой самой финансовой фейр-плей ПСЖ придётся продать нескольких игроков. Клуб вполне может расстаться с защитниками Абду Диалло и Тило Керером, хавбеками Идриссой Гейе и Рафиньей. Но лидеров нападения Неймара и Килиана Мбаппе точно трогать не будут.

Кстати, уже подсчитано, что уход Месси будет стоить "Барселоне" по крайней мере 137 миллионов евро упущенной выгоды. В эту сумму, в частности, включается потеря 77 миллионов евро на спонсорстве и 43 миллионов на продаже футболок и других товаров. Со временем эти деньги плавненько перекочуют в Париж, так что новый клуб Месси в убытке уж точно не останется.

Месси расплакался на прощальной пресс-конференции в "Барселоне"
Месси расплакался на прощальной пресс-конференции в "Барселоне"

Во что же превратится ПСЖ с приходом Месси? Этот вопрос сейчас интересует весь футбольный мир. Не будем забывать, что в столице Франции явно не ожидали ухода Месси из "Барселоны" и начали массовую закупку с начала лета. На правах свободных агентов в команду перешли один из лидеров полузащиты "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум, капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос и лучший футболист Евро-2020 Джанлуиджи Доннарумма, своей игрой в воротах сделавший Италию чемпионом. Кроме того, за 60 миллионов евро у миланского "Интера" был приобретён очень сильный марокканский защитник Ашраф Хакими.

С учётом всех этих мощнейших приобретений "Пари Сен-Жермен" становится в один ряд с легендарным "Реалом" образца 1998–2002 годов, выигравшим трижды за пять лет Лигу чемпионов и прозванным "галактикос". В той команде, бережно собранной президентом клуба Флорентино Пересом, играли француз Зинедин Зидан, бразильцы Роналдо и Роберто Карлос, испанец Рауль, португалец Луиш Фигу и англичанин Дэвид Бекхэм. От количества суперзвёзд на единицу пространства на поле можно было запросто упасть в обморок.

Похожая ситуация наблюдается и в нынешнем ПСЖ. За место в воротах Доннарумма будет конкурировать с трёхкратным победителем Лиги чемпионов в составе "Реала" костариканцем Кейлором Навасом. В центре обороны на поле смогут выйти и Рамос, и капитан команды бразилец Маркиньос, и француз Преснель Кимпембе. Правый фланг отдадут на откуп Хакими, левый — испанцу Хуану Бернату. Центр поля займут Вейналдум и чемпион Европы Марко Верратти. В нападении вообще будет тесно — здесь и Месси, и Неймар, и Мбаппе, и партнёр Лионеля по сборной Аргентины Анхель Ди Мария.

Болельщикам ПСЖ можно только позавидовать. Накануне перехода Месси префектура полиции Парижа разрешила клубу использовать стадион "Парк де Пренс" на полную мощность в домашних играх Лиги 1. На матч второго тура чемпионата Франции против "Страсбура" уже зарезервированы все билеты. Ожидается присутствие почти 48 тысяч зрителей.

Месси объявил о выпуске собственной коллекции NFT-токенов
Месси объявил о выпуске собственной коллекции NFT-токенов

Естественно, что перед командой будет поставлена задача победить во всех турнирах. Во внутренних соревнованиях конкуренции у ПСЖ не ожидается, а вот триумф в Лиге чемпионов пока остаётся несбыточной мечтой для фанатов и владельцев клуба. Ближе всего команда подошла к трофею в 2020 году, уступив в финале мюнхенской "Баварии". В минувшем сезоне парижане сделали шаг назад, уступив в обоих полуфинальных матчах "Манчестер Сити".

Гигантская ответственность ложится на аргентинского наставника ПСЖ Маурисио Почеттино. На тренерском поприще его наивысшим достижением является финал Лиги чемпионов с лондонским "Тоттенхэмом". Весь список трофеев специалиста ограничивается Кубком Франции и Суперкубком страны. Очередного провала "Пари Сен-Жермен" в сильнейшем еврокубковом турнире ему точно не простят. А ведь правильно расположить на поле всех суперзвёзд — не такая уж и простая задача. Сколько уже было случаев, когда тренерам не удавалось совладать с футболистами, и игра их команд рассыпалась на глазах.

В любом случае следить за выступлением ПСЖ в новом сезоне будет одно удовольствие. Отдельный вопрос, сможет ли Месси регулярно поражать ворота соперников на французской земле, где уровень большинства команд уступает испанским, к которым он привык. Аргентинец на данный момент является лучшим бомбардиром в истории национальной сборной (76 голов), чемпионата Испании (474) и "Барселоны" (672). Устоят ли французские рекорды?

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Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин
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