Гинцбург заявил, что "Спутник V" за год подтвердил своё качество и безопасность

Вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" подтвердила своё качество и безопасность. Об этом по случаю годовщины препарата заявил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Именно в этом учреждении разработали препарат, который стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По словам Гинцбурга, за это время были сняты определённые ограничения для вакцинации онкобольных, прививаться "Спутником V" разрешили беременным и пожилым, пишет РИА "Новости".

Напомним, ровно год назад, 11 августа 2020 года, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.