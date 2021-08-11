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Гинцбург заявил, что "Спутник V" за год подтвердил своё качество и безопасность

11 августа прошлого года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса.

11 августа, 03:29
<p>Фото © ТАСС / Афонина Елена</p>

Фото © ТАСС / Афонина Елена

Вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" подтвердила своё качество и безопасность. Об этом по случаю годовщины препарата заявил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Именно в этом учреждении разработали препарат, который стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По словам Гинцбурга, за это время были сняты определённые ограничения для вакцинации онкобольных, прививаться "Спутником V" разрешили беременным и пожилым, пишет РИА "Новости".

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Напомним, ровно год назад, 11 августа 2020 года, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

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Кроме того, в России созданы и другие вакцины от коронавируса: "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора, "Ковивак", разработанная Центром имени Чумакова РАН, и однокомпонентная "Спутник лайт".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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