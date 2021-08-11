Шойгу заявил, что Россия не должна позволять "вымывать" память о символах страны

"Но вы все видите, что их постепенно пытаются "вымыть"... Уже и Терешкова не та, и Гагарин плох, и много чего. Мы не должны позволять делать это. Будь то сосед по лестничной площадке или какая-нибудь вражина из-за рубежа", — подчеркнул Шойгу на Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов".