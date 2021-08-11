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Шойгу заявил, что Россия не должна позволять "вымывать" память о символах страны

По словам главы Минобороны, это не дозволено делать ни "соседу по лестничной площадке, ни вражине из-за рубежа".

11 августа, 03:50
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что нельзя позволять "вымывать" память о людях, которые являются символами страны.

Глава Минобороны отметил, что у РФ много символов, в том числе Фёдор Шаляпин, Роберт Рождественский, Андрей Вознесенский, Юрий Гагарин, Валентина Терешкова.

"Но вы все видите, что их постепенно пытаются "вымыть"... Уже и Терешкова не та, и Гагарин плох, и много чего. Мы не должны позволять делать это. Будь то сосед по лестничной площадке или какая-нибудь вражина из-за рубежа", — подчеркнул Шойгу на Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов".

Шойгу рассказал о страшнейшей внутренней угрозе в России

Шойгу рассказал о страшнейшей внутренней угрозе в России

Министр отметил, что никому нельзя посягать на символы России.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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