Шойгу заявил, что Россия не должна позволять "вымывать" память о символах страны
По словам главы Минобороны, это не дозволено делать ни "соседу по лестничной площадке, ни вражине из-за рубежа".
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что нельзя позволять "вымывать" память о людях, которые являются символами страны.
Глава Минобороны отметил, что у РФ много символов, в том числе Фёдор Шаляпин, Роберт Рождественский, Андрей Вознесенский, Юрий Гагарин, Валентина Терешкова.
"Но вы все видите, что их постепенно пытаются "вымыть"... Уже и Терешкова не та, и Гагарин плох, и много чего. Мы не должны позволять делать это. Будь то сосед по лестничной площадке или какая-нибудь вражина из-за рубежа", — подчеркнул Шойгу на Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов".
Министр отметил, что никому нельзя посягать на символы России.
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