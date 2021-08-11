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Хакеры похитили более $600 млн в криптовалюте у пользователей Poly Network

Один из киберпреступников перевёл $42 тысячи случайному пользователю, который затем вернул средства создателю криптовалюты.

11 августа, 04:43
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Хакеры похитили Ethereum и другие криптовалюты с кошельков пользователей транснациональной блокчейн-платформы Poly Network на сумму $611 млн — это крупнейшая кража такого рода в истории децентрализованных финансовых сервисов.

"С сожалением сообщаем, что Poly Network подверглась атаке. Активы были переведены на адреса хакеров", говорится в сообщении платформы в "Твиттере".

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Киберпреступники вывели около $273 млн в токенах на блокчейне Ethereum, $253 млн в криптовалюте Binance Smart Chain и $85 млн в токенах сети Polygon. Гендиректор криптобиржи Binance Чанпэн Чжао заявил в "Твиттере", что делает всё возможное для помощи пострадавшим от действий хакеров.

Как пишет РБК, один из киберпреступников перевёл украденные $42 тысячи в криптовалюте Ethereum пользователю, давшему ему совет, как избежать блокировки похищенного. Однако тот затем вернул средства создателю Ethereum Виталику Бутерину.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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