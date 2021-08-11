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"Совершенно не противно": Сделавший назальную прививку от коронавируса поделился впечатлениями

Он отметил, что никаких побочных эффектов после применения ни в день вакцинации, ни на следующий день не наблюдалось.

11 августа, 04:13

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Один из привившихся назальной вакциной от коронавируса рассказал о своих ощущениях после процедуры. По его словам, никаких побочных эффектов не проявилось, а сам препарат немного сладковатый на вкус.

"Вакцину капают в нос, при этом нужно глубоко вдохнуть. Вся процедура занимает меньше минуты. Препарат практически не имеет вкуса и запаха, совсем чуть-чуть сладковатый привкус, совершенно не противно", — цитирует привитого РИА "Новости".

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Вакцинированный добавил, что на вид данный препарат прозрачный, из ампулы его набирают в шприц со специальной насадкой и капают в нос. Никаких побочных эффектов после применения ни в день вакцинации, ни на следующий день не наблюдалось. Температура тела была в норме, мышечной боли, головной, кашля и насморка также не появилось.

"Всё прошло незаметно, как будто ничего и не делали", — заключил собеседник агентства.

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Напомним, назальную вакцину разрабатывает центр им. Гамалеи Минздрава РФ. Клинические исследования препарата могут состояться в конце 2021 — начале 2022 года, а регистрация — в 2022 году. Ранее директор центра Александр Гинцбург рассказывал, что назальная вакцина будет вводиться двукратно, но не исключено и одноразовое применение. При этом такая форма препарата имеет одно важное превосходство перед инъекционными — отсутствие побочных эффектов.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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