Один из привившихся назальной вакциной от коронавируса рассказал о своих ощущениях после процедуры. По его словам, никаких побочных эффектов не проявилось, а сам препарат немного сладковатый на вкус.

"Вакцину капают в нос, при этом нужно глубоко вдохнуть. Вся процедура занимает меньше минуты. Препарат практически не имеет вкуса и запаха, совсем чуть-чуть сладковатый привкус, совершенно не противно", — цитирует привитого РИА "Новости".

Вакцинированный добавил, что на вид данный препарат прозрачный, из ампулы его набирают в шприц со специальной насадкой и капают в нос. Никаких побочных эффектов после применения ни в день вакцинации, ни на следующий день не наблюдалось. Температура тела была в норме, мышечной боли, головной, кашля и насморка также не появилось.

"Всё прошло незаметно, как будто ничего и не делали", — заключил собеседник агентства.