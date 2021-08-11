Эксперт назвала способ защиты банковской карты, о котором многие забывают

Главные параметры безопасности банковской карты — CVV-код и коды подтверждения из СМС. Однако защищать от мошенников нужно и другие данные: срок действия карты, имя владельца, а также его подпись. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.

Эксперт напомнила, что на банковской карте предусмотрено место для подписи владельца, однако часто этот прямоугольник остаётся пустым долгие годы. При этом на кассе магазина подпись выполняет роль одного из инструментов защиты и проверки личности.

"Физическая подпись на банковской карте — важный параметр, который позволяет при любой спорной ситуации кассиру или торговой точке сравнить ту подпись, которая есть на карте, с подписью, которую вас могут попросить оставить на соответствующем чеке", — объяснила Деменюк.