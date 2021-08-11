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Россиянам рассказали, на сколько вырастут цены в августе

По словам аналитиков, снижению уровня инфляции помешают непродовольственные товары и бензин.

11 августа, 06:15
<p>Фото © ТАСС / Александр Артёменков </p>

Фото © ТАСС / Александр Артёменков

По итогам августа темпы роста цен на различные категории товаров в годовом выражении составят 6,4%. Такие данные приводит РИА "Новости", исходя из составленного консенсус-прогноза.

По данным Росстата, рост цен на продовольствие и сырьё, а также ослабевший рубль ещё с прошлого года способствуют ускорению инфляции. Так, в июне этот показатель дошёл до максимума с 2016 года — 6,5%, но уже через месяц произошло замедление инфляции до 6,46%.

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Предположительно, замедлить темпы роста цен в августе поможет сезонное снижение стоимости товаров, однако полностью дезинфляционные факторы раскрыть себя не смогут из-за растущих цен на бензин, непродовольственные товары, а также из-за закрытых границ. При этом эксперты считают, что сдерживающее влияние на инфляцию может оказать возобновление авиасообщения с Турцией и Египтом. Кроме того, постепенно подходящий к концу туристический сезон также положительно скажется на ситуации с ценами внутри страны, добавили они.

"Вместе с тем инфляционная картина остаётся сложной — цены на непродовольственные товары остаются под негативным влиянием крайне высокой стоимости фрахта и дорогого топлива. Поэтому начала отчётливого торможения годовых темпов инфляции мы ждём лишь осенью, когда начёт сказываться эффект высокой базы прошлого года", — заключил начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

Ранее о снижении темпов инфляции также сообщала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, однако, по её словам, об устойчивом снижении темпов роста цен говорить пока рано.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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