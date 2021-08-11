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Мурашко назвал процент эффективности "Спутника V" против дельта-штамма

При этом препарат уже доступен для онкобольных людей, беременных женщин и пожилых.

11 августа, 06:29
<p>Фото © ТАСС / Вергун Антон</p>

Фото © ТАСС / Вергун Антон

Российская вакцина "Спутник V" показывает хорошие результаты против "индийской" мутации коронавируса. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, эффективность препарата в профилактике дельта-штамма составляет 83%.

"Сегодня вакцина "Спутник V" показывает наиболее эффективные результаты по профилактике, по борьбе с дельта-штаммом. Последние результаты говорят о том, что эффективность составляет порядка 83%, это уже российские данные, наши коллеги-клиницисты нам их любезно предоставили", — сказал министр.

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Ранее глава центра Гамалеи, где разрабатывался "Спутник V", заявил, что за год вакцина подтвердила свою безопасность и качество, став доступной в том числе беременным женщинам, онкобольным и пожилым людям.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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