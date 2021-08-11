Милонов предложил выдавать дизайнерские маски привитым от ковида россиянам

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с идеей о госпрограмме по бесплатному обеспечению привившихся отечественными вакцинами. Народный избранник предлагает выдавать вакцинировавшимся дизайнерские средства защиты.

"Предлагаю разработать государственную программу по бесплатному обеспечению привившихся отечественными вакцинами брендированным набором персональной защиты и профилактики заболевания. В такой набор мог бы входить комплект многоразовых масок и антисептиков", — цитирует RT его обращение к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

По мнению Милонова, дизайн выдаваемой маски могла бы разработать крупная отечественная компания, чтобы её ношение стало не только необходимостью, "но и модным действием, пропагандирующим вакцинацию". Народный избранник также полагает, что в набор можно было бы включить перчатки и значок, который свидетельствовал бы о добровольной вакцинации. Это способствовало бы популяризации прививок от ковида, уверен депутат.