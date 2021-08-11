Врач объяснила, почему нарушения психики повышают риск тяжёлого течения ковида
Учёные убедились, что люди с такими болезнями действительно находятся в группе риска и им следует вакцинироваться в первую очередь.
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Ковид сопровождается изменениями эмоционального фона, поэтому после заражения у человека могут усугубиться те нездоровые проявления, которые были ещё до инфекции. О том, почему нарушения психики повышают риск тяжёлого течения коронавируса, рассказала врач-эндокринолог клиники МГУ и кандидат медицинских наук Зухра Павлова.
"Люди в депрессии или с другими психиатрическими нарушениями — они, как правило, меньше обращают внимание на своё соматическое (физическое) здоровье, меньше уделяют внимания здоровому образу жизни и реже проходят обследования", — объяснила Павлова в беседе с kp.ru.
Она отметила, что заболевание ковидом на фоне эмоциональной и психической нестабильности часто ведёт за собой нарушение обмена веществ. Такой исход только усугубляется малоподвижным образом жизни и лишним весом у людей с болезнями из области психиатрии. Павлова согласилась с мнением учёных в том, что эта категория пациентов действительно находится в группе риска относительно тяжёлого течения коронавируса и им следует вакцинироваться в первую очередь.
Ранее Лайф рассказывал, что переболевшие ковидом пациенты, у которых есть предрасположенность к психическим расстройствам, могут столкнуться с депрессией, хронической усталостью, а также повышенной раздражительностью.
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