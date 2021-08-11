Центр "Вектор": В России нет случаев заражения йота-штаммом коронавируса

В России не выявлено случаев заражения особо опасным йота-штаммом коронавируса. Об этом сообщили журналистам в среду в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор".

"В Российской Федерации случаи заражения вариантом "йота" не отмечены", — заверили учёные.

В "Векторе" отметили, что предпосылок к широкому распространению в мире йота-штамма коронавируса на данный момент не наблюдается.

"Вариант "дельта" вытесняет другие варианты из циркуляции. На фоне доминирования варианта "дельта" предпосылки к широкому распространению варианта "йота" отсутствуют", — говорится в сообщении.

Напомним, что новый штамм коронавируса, получивший название "йота", был выявлен в Нью-Йорке. По предварительным данным, эта мутация способна ускользать от иммунного ответа, а также отличается повышенной летальностью.