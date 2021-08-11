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Центр "Вектор": В России нет случаев заражения йота-штаммом коронавируса

Предпосылок к его широкому распространению учёные также не видят: вариант "дельта" вытесняет другие варианты из циркуляции.

11 августа, 10:11

Фото © Pexels

В России не выявлено случаев заражения особо опасным йота-штаммом коронавируса. Об этом сообщили журналистам в среду в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор".

"В Российской Федерации случаи заражения вариантом "йота" не отмечены", — заверили учёные.

В "Векторе" отметили, что предпосылок к широкому распространению в мире йота-штамма коронавируса на данный момент не наблюдается.

"Вариант "дельта" вытесняет другие варианты из циркуляции. На фоне доминирования варианта "дельта" предпосылки к широкому распространению варианта "йота" отсутствуют", — говорится в сообщении.

В Нью-Йорке выявлен новый штамм коронавируса "йота" с повышением летальности на 82%

В Нью-Йорке выявлен новый штамм коронавируса "йота" с повышением летальности на 82%

Напомним, что новый штамм коронавируса, получивший название "йота", был выявлен в Нью-Йорке. По предварительным данным, эта мутация способна ускользать от иммунного ответа, а также отличается повышенной летальностью.

Ранее эпидемиологи сообщили, что наиболее агрессивные мутации коронавируса зарождаются в южных странах. Всему виной солнечная активность.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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