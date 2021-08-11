ЦИК объявила дату жеребьёвки по определению мест партий в бюллетене на выборах в Госдуму

По словам Памфиловой, всего зарегистрировано около 5,5 тысячи кандидатов в депутаты, среди которых есть и самовыдвиженцы.

16 августа пройдёт жеребьёвка, в ходе которой будут определены места партий в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму, также до 19 августа будут распределены теле- и радиоэфиры, бесплатные печатные площади, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Она отметила, что регистрация завершится 15 августа, а на следующий день оперативно пройдёт жеребьёвка, чтобы партии успели подготовиться к активному периоду агитации, который начнётся 21 августа. По словам Памфиловой, на выборы депутатов Госдумы зарегистрировано около 5,5 тысячи кандидатов.

"Зарегистрировано 13 списков партий, включающих 3516 кандидатов. По одномандатным избирательным округам 14 партий зарегистрировали 1993 кандидата. Плюс зарегистрированы два кандидата-самовыдвиженца", — сказала глава ЦИК.

Ранее Памфилова рассказала о видеонаблюдении на выборах в Госдуму. По её словам, объектов со съёмкой с онлайн-трансляцией на служебный портал будет более 50 тысяч.