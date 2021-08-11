Поток газа по трубе "Ямал — Европа" упал в 1,5 раза

Объём прокачки газа по трубе "Ямал — Европа" снизился до 1 млн кубометров в час. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные германского газотранспортного оператора Gascade. К слову, ещё вчера на входе в газотранспортную систему Германии в среднем поставлялось по 1,5 млн кубометров в час.

Снижение прокачиваемого потока газа связано с крупной аварией на заводе по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем, которая произошла 5 августа. Предприятие принадлежит ООО "Газпром переработка". В результате аварии и последующего пожара никто не пострадал, но на время тушения все работы на объекте были прекращены. Кроме того, завод полностью остановил приём сырья, это привело к существенному снижению добычи "Газпрома".

Завод, о котором идёт речь, является крупнейшим промышленно-организованным предприятием нефтеперерабатывающего профиля и основным производителем высококачественных продуктов переработки углеводородного сырья в ЯНАО. Сырьём является нестабильный газовый конденсат Уренгойского и Ямбургского месторождений. Завод выпускает более 10 видов товарной продукции, в том числе дизельное топливо, авиационное топливо, автомобильный пропан и другое.