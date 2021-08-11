Памятник Гагарину распилили на части и выбросили на пляж на Сахалине

На Сахалине на берегу реки обнаружили разрушенный памятник космонавту Юрию Гагарину, который ранее располагался на въезде в город. Об этом рассказал местный житель Александр Гайворон в беседе с телеканалом "360".

"Памятник располагается в Невельске. Узнал из соцсетей одного местного историка — Игоря Самарина. Он опубликовал новость о том, что памятник разрушен, и прикрепил фотографии. Видно было, что памятник распилили на несколько частей. Он сейчас лежит в плачевном состоянии", — говорит Александр.

Монумент находился на развилке дорог и очень радовал глаз местных жителей. Там любили притормозить и постоять рядом с Гагариным. Гайворон выразил сожаление из-за того, что "символы прошлого" просто "теряются", а не перемещаются куда-то в другое место, если они мешают.