НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Памятник Гагарину распилили на части и выбросили на пляж на Сахалине

Долгое время монумент стоял на пересечении дорог и очень радовал местных жителей.

11 августа, 09:48
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/CSY-NDmJEBQ/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">instagram.com / glubinka_rosii</a></p>

Фото © instagram.com / glubinka_rosii

На Сахалине на берегу реки обнаружили разрушенный памятник космонавту Юрию Гагарину, который ранее располагался на въезде в город. Об этом рассказал местный житель Александр Гайворон в беседе с телеканалом "360".

"Памятник располагается в Невельске. Узнал из соцсетей одного местного историка — Игоря Самарина. Он опубликовал новость о том, что памятник разрушен, и прикрепил фотографии. Видно было, что памятник распилили на несколько частей. Он сейчас лежит в плачевном состоянии", — говорит Александр.

Монумент находился на развилке дорог и очень радовал глаз местных жителей. Там любили притормозить и постоять рядом с Гагариным. Гайворон выразил сожаление из-за того, что "символы прошлого" просто "теряются", а не перемещаются куда-то в другое место, если они мешают.

Губернатор Никитин: В Великом Новгороде 37 памятников ЮНЕСКО — это на один больше, чем в Риме

Губернатор Никитин: В Великом Новгороде 37 памятников ЮНЕСКО — это на один больше, чем в Риме

А в Казахстане местные коммунальщики ранее случайно снесли на тракторе памятник известному певцу Виктору Цою.

Московские украинцы сочли "издёвкой" российский памятник борщу

Московские украинцы сочли "издёвкой" российский памятник борщу

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1