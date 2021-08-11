По информации Лайфа, минувшей ночью в отделение полиции на Алтуфьевском шоссе пришёл 44-летний гражданин Киргизии Куралбек К. с новорождённым ребёнком на руках. Мужчина сообщил, что обнаружил брошенного грудничка на автобусной остановке "Автобаза Госкино", но не растерялся, а решил отнести его в ближайший отдел МВД — адрес ему подсказал водитель проезжающего мимо автомобиля.

Ребёнка отправили в больницу, а полицейские тут же приступили к поискам его родителей. Как сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах, сотрудники внимательно отсмотрели камеры видеонаблюдения, однако Куралбека с малышом они не зафиксировали. Тогда правоохранители засомневались в искренности разнорабочего, предположив, что он сам может являться отцом ребёнка.

Вскоре наряд полиции направился по месту жительства мужчины, и Куралбек почти сразу во всём сознался. Оказалось, что у него есть дочь — 20-летняя Эркайым. Весной этого года по их обычаям девушку похитил её соотечественник — у пары якобы была любовь. Молодые поженились по национальным традициям, но по официальным законам Российской Федерации брак не регистрировали. Вскоре Эркайым забеременела, а 4 августа родила малыша. Однако горе-папаша пропал, и вчера, после выписки из роддома, раздосадованная дочь с младенцем на руках вернулась к своим родителям просить о помощи.

На семейном совете сперва было решено сдать мальчика в дом малютки, чтобы уберечь Эркайым от позора: девушка ещё могла встретить свою судьбу, но с ребёнком на руках стала бы изгоем в среде соотечественников. Но в приюте, со слов Куралбека, младенца "с улицы" не приняли бы, и тогда он придумал всю эту историю с подкидышем на остановке.