Винер-Усманова рассказала, будут ли продолжать карьеру сёстры Аверины
Напомним, из-за странных оценок судей наша сборная осталась без золота в этом виде программы на Олимпиаде.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова рассказала, будут ли продолжать карьеру Дина и Арина Аверины после скандала на Олимпиаде в Токио.
"Я сделала такой вывод: Арина собирается продолжать, потому что у неё нет никаких проблем со здоровьем, слава богу. А Дина будет советоваться со своим врачом, который ведёт её уже несколько лет, благодаря которому она идёт от чемпионата мира к чемпионату мира, от Кубка мира к Кубку мира, вот дошла до Олимпиады. Но это также стало возможным и благодаря её железобетонному характеру. В общем, с травмой справляется", — заявила Винер-Усманова РИА "Новости".
По её словам, Арина Аверина вероятнее всего примет участие в чемпионате мира, который состоится в октябре в Японии. Сама Винер-Усманова добавила, что была бы счастлива, если бы сёстры продолжили свои выступления.
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Напомним, 13-кратная чемпионка мира россиянка Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио, её сестра-близняшка Арина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля, у которой в ходе выступления из рук выпала лента. В результате в художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет. По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на оценки за выступления наших спортсменок. Дина Аверина позже заявила, что золотой медали её лишили именно судьи.
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