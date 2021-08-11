Винер-Усманова рассказала, будут ли продолжать карьеру сёстры Аверины

"Я сделала такой вывод: Арина собирается продолжать, потому что у неё нет никаких проблем со здоровьем, слава богу. А Дина будет советоваться со своим врачом, который ведёт её уже несколько лет, благодаря которому она идёт от чемпионата мира к чемпионату мира, от Кубка мира к Кубку мира, вот дошла до Олимпиады. Но это также стало возможным и благодаря её железобетонному характеру. В общем, с травмой справляется", — заявила Винер-Усманова РИА "Новости".