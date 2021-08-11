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Скандально победившая на Олимпиаде гимнастка Ашрам закрыла свой инстаграм

Напомним, из-за странных оценок судей наша сборная осталась без золота в этом виде программы впервые за 25 лет.

11 августа, 08:16

Фото © ТАСС / АР / Ashley Landis

Скриншот © Instagram / linoy_ashram

Скриншот © Instagram / linoy_ashram

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике — израильтянка Линой Ашрам — закрыла свой аккаунт в "Инстаграме" на фоне судейского скандала на Играх в Токио.

Произошло это после того, как целый ряд пользователей начали писать ей гневные комментарии из-за результата в личном многоборье на Олимпиаде.

Тренер израильской гимнастки Ашрам оценила скандальное судейство на Олимпиаде в Токио

Тренер израильской гимнастки Ашрам оценила скандальное судейство на Олимпиаде в Токио

Напомним, Линой Ашрам победила на Олимпийских играх в Токио в личном многоборье. При этом по ходу выступления у неё из рук выпала лента. В художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет. По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на выступления наших спортсменок. Ставшая второй Дина Аверина позже заявила, что золотой медали её лишили именно судьи.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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