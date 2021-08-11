Скандально победившая на Олимпиаде гимнастка Ашрам закрыла свой инстаграм

Произошло это после того, как целый ряд пользователей начали писать ей гневные комментарии из-за результата в личном многоборье на Олимпиаде.

Напомним, Линой Ашрам победила на Олимпийских играх в Токио в личном многоборье. При этом по ходу выступления у неё из рук выпала лента. В художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет. По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на выступления наших спортсменок. Ставшая второй Дина Аверина позже заявила, что золотой медали её лишили именно судьи.