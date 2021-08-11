Школьница попала в реанимацию с переломом черепа после падения с электросамоката

В Нижнем Новгороде 16-летняя девочка после падения с электросамоката получила травмы черепа и была доставлена в реанимацию местной клинической больницы № 39. Об этом сообщили в Минздраве области.

Местные телеграм-каналы после происшествия сообщали, что девушка ехала на электросамокате, не справилась с управлением и на скорости упала на асфальт.

Ранее Лайф публиковал статистику ДТП по России с участием электросамокатов за первое полугодие 2021 года. Напомним, в связи с большим количеством аварий в Москве решили замедлить "гонщиков", ограничив скорость арендованных электросамокатов до 25 км/ч. Первые "медленные зоны" уже появились на Арбате, у "Выставочной", в Хамовниках и "Сокольниках", на ВДНХ, в парке Горького, на Большой Лубянке и в Театральном проезде. Также Лайф сообщал, что в ГИБДД предложили ограничить возраст водителей электросамокатов.