В Германии задержали британца по подозрению в работе на российскую разведку

В немецком Потсдаме задержали гражданина Великобритании Дэвида С., подозреваемого в работе на российскую разведку. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Германии.

Операция по задержанию иностранца была организована совместно спецслужбами Германии и Великобритании. По месту жительства и в офисе мужчины проведены обыски. Дэвид С. ожидает решения суда. По версии ФРГ, как минимум один раз он передал секретные документы представителю российской разведки и получил денежное вознаграждение, сумма пока не известна.

"Обвиняемый подозревается в том, что самое позднее с ноября 2020 года он сотрудничал с иностранной спецслужбой. Дэвид С. был на месте принятым сотрудником Посольства Великобритании в Берлине до своего задержания", — уточнили в Генпрокуратуре.