Православные отмечают 11 августа Рождество святителя Николая Чудотворца

11 августа православные празднуют Рождество Николая Чудотворца, который является одним из самых почитаемых святых в Русской церкви. Он родился в 258 году в городе Патаре на южном побережье полуострова в Малой Азии, на территории современной Турции.

Считается, что святитель спасал утопающих, освобождал пленных и заключённых, лечил и воскрешал людей. С девятого века на Руси Николая Чудотворца почитали не только как целителя, но и как небесного покровителя державной власти. В православной церкви его почитают не только 11 августа. 19 декабря отмечают Блаженное Успение святого, а 22 мая — перенесение его мощей в город Бар. Согласно преданиям, в день Рождества Николая Чудотворца нельзя шить, работать в доме и на огороде, так как это может привлечь неудачи.