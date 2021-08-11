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Православные отмечают 11 августа Рождество святителя Николая Чудотворца

Согласно преданиям, в этот день верующим нельзя шить, а также работать в доме и на огороде.

11 августа, 08:44
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

11 августа православные празднуют Рождество Николая Чудотворца, который является одним из самых почитаемых святых в Русской церкви. Он родился в 258 году в городе Патаре на южном побережье полуострова в Малой Азии, на территории современной Турции.

Считается, что святитель спасал утопающих, освобождал пленных и заключённых, лечил и воскрешал людей. С девятого века на Руси Николая Чудотворца почитали не только как целителя, но и как небесного покровителя державной власти. В православной церкви его почитают не только 11 августа. 19 декабря отмечают Блаженное Успение святого, а 22 мая — перенесение его мощей в город Бар. Согласно преданиям, в день Рождества Николая Чудотворца нельзя шить, работать в доме и на огороде, так как это может привлечь неудачи.

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Ранее 10 августа православные верующие отметили День Смоленской иконы Божией Матери. Считается, что этот образ помогает исцелиться от тяжёлых заболеваний и не поддаваться искушениям, а девушкам дарит хорошего мужа.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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