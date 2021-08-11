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Мошенник выманил у москвички 6,7 млн, пообещав ноутбук для майнинга биткоина

Выяснилось, что подозреваемый с 2008 года находился в международном розыске за совершение тяжкого преступления.

11 августа, 08:22

В Москве задержан 35-летний мужчина по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, он выманил у женщины 6,7 миллиона рублей, пообещав продать майнинговую ферму. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД России Владимир Васенин.

Он рассказал, что подозреваемый, представившись успешным бизнесменом, познакомился с москвичкой, которая работала в аптеке в Левобережном районе города. За 6,7 миллиона рублей он "продал" женщине компьютер, который якобы добывает биткоины, однако через обещанные пять недель так и не доставил технику и перестал выходить на связь. Пострадавшая обратилась в полицию, и вскоре злоумышленник был задержан. Выяснилось, что с 2008 года он находился в международном розыске, ему предъявили обвинение в совершении тяжкого преступления на территории соседнего государства.

Васенин отметил, что в ходе обыска в квартире злоумышленника были обнаружены три паспорта с чужими данными и вклеенными фотографиями мужчины, а также двадцать мобильных телефонов. Документы отправлены на исследование. По факту преступления возбуждено уголовное дело, задержанный заключён под стражу.

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Ранее Лайф писал о том, что россиянка заплатила за пиццу 102 тысячи рублей и не получила ни крошки. Она стала жертвой мошенников, которые замаскировали свой сайт под портал известной сети.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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