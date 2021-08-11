В стиле "Форсажа": В Сибири отец и сын на прокаченном авто украли груз из фуры прямо на ходу
Несколько лет назад криминальный дуэт уже совершал кражи аналогичным способом.
В Иркутской области 54-летний мужчина и его 33-летний сын были задержаны по подозрению в организации краж из грузовиков с помощью модифицированных автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В Приангарье отец и сын украли технику на миллион рублей из фуры прямо на ходу. Видео © Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
История началась в ноябре 2020 года, когда в полицию обратился водитель грузовика. Он рассказал, что в ходе доставки бытовой и компьютерной техники был украден груз на федеральной автодороге между Красноярском и Иркутском. Преступники похитили различную электронику от телевизоров до чайников и флэш-карт на сумму более миллиона рублей.
Полицейские установили, что к произошедшему могли быть причастны отец и сын, которые ранее совершали подобные преступления. По версии следствия, они украли груз прямо из кузова тягача на скорости больше 80 км/ч. Для этого криминальный дуэт модифицировал два автомобиля таким образом, чтобы они ночью могли вплотную примыкать к грузовикам на полной скорости.
"Во дворе частного дома подозреваемых в ходе обыска оперативники и следователи обнаружили часть пропавших товаров. Кроме того, у их знакомых обнаружены два модернизированных автомобиля. У отечественного седана и японского фургона лобовое стекло могло откидываться вперед, в полу находились приваренное металлическое кольцо для закрепления троса или веревки, а носовая часть фургона была обшита мягким материалом", — объяснили в МВД.
Несмотря на находки, подозреваемые своей вины не признали. Ранее уже было установлено, что отец и сын совершали кражи похожим способом, за что отбыли срок в пять лет лишения свободы. В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде. Полицейские проверяют информацию об аналогичных эпизодах.
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