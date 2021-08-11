Разлив нефти у Новороссийска оказался в 400 тысяч раз больше объявленного

Разлив нефти у Новороссийска оказался в 400 тысяч раз больше, чем оценивалось ранее. Такие данные приводят сотрудники Института океанологии РАН после утечки с греческого танкера Minerva Symphony. Согласно спутниковой съёмке аппарата Sentinel-1 Института космических исследований РАН, нефтепродукты распространились не на 200 квадратных метров, а на 80 квадратных километров.

"Объём попавшей в воду нефти устанавливается, при этом площадь разлива оценивается в КТК (Каспийский трубопроводный консорциум. — Прим. Лайфа) в 200 квадратных метров. Разлив значительно больше заявленного, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съёмки почти 80 кв. км. Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров", — говорится в сообщении.