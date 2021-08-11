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Сборная России сыграет против Мальты на стадионе "Спартака"

Наша национальная команда проведёт игру на арене красно-белых впервые за последние четыре года.

11 августа, 07:44

Фото © ТАСС / Екатерина Кузьмина

Сборная России по футболу сыграет матч отбора ЧМ-2022 против Мальты на стадионе "Открытие-арена", где свои матчи проводит "Спартак".

По данным пресс-службы национальной команды, сборная впервые за четыре года выйдет на поле арены красно-белых.

Сборная России по футболу проведёт два следующих домашних матча в Москве

Сборная России по футболу проведёт два следующих домашних матча в Москве

Ранее Лайф сообщал, что сентябрьские матчи сборной России по футболу перенесли в Москву из-за эпидемиологической ситуации. Изначально встреча против Мальты планировалась в Волгограде.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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