Сборная России сыграет против Мальты на стадионе "Спартака"
Наша национальная команда проведёт игру на арене красно-белых впервые за последние четыре года.
Фото © ТАСС / Екатерина Кузьмина
Сборная России по футболу сыграет матч отбора ЧМ-2022 против Мальты на стадионе "Открытие-арена", где свои матчи проводит "Спартак".
По данным пресс-службы национальной команды, сборная впервые за четыре года выйдет на поле арены красно-белых.
Ранее Лайф сообщал, что сентябрьские матчи сборной России по футболу перенесли в Москву из-за эпидемиологической ситуации. Изначально встреча против Мальты планировалась в Волгограде.
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