Сборная России сыграет против Мальты на стадионе "Спартака"

Сборная России по футболу сыграет матч отбора ЧМ-2022 против Мальты на стадионе "Открытие-арена", где свои матчи проводит "Спартак".

По данным пресс-службы национальной команды, сборная впервые за четыре года выйдет на поле арены красно-белых.