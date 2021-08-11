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Легенда мирового хоккея Тони Эспозито умер от рака

За свою карьеру он успел получить несколько наград и попасть в Зал славы НХЛ.

11 августа, 07:18
<p>Фото © Wikipedia</p>

Фото © Wikipedia

Легендарный хоккеист "Чикаго Блэкхоукс" Тони Эспозито скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает издание Sports Illustrated. Причиной смерти звезды мирового хоккея стал рак поджелудочной железы, который не так давно выявили у вратаря.

В "Чикаго Блэкхоукс" Эспозито отыграл более десяти сезонов, попав в Зал славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Кроме того, хоккеист участвовал в Суперсерии 1972 года, защищая ворота своей команды во время матча между Канадой и СССР. За свою карьеру спортсмен стал обладателем нескольких голкиперских наград.

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Ранее Лайф рассказывал, что 24-летняя олимпийская велосипедистка Оливия Подмор умерла на следующий день после того, как раскритиковала профессиональный спорт.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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