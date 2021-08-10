Олимпийская велосипедистка умерла спустя сутки после тревожного поста о том, что с ней сделал спорт
Спортсменке было всего 24 года, когда она скончалась. Это произошло спустя 24 часа после того, как девушка раскритиковала профессиональный спорт.
Оливия Подмор — профессиональная велосипедистка. В 2016 году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро девушка представляла родную Новую Зеландию в женском спринте. А в прошлом году она участвовала в чемпионате мира. И хоть спортивная карьера Оливии шла в гору, на Олимпиаду в Токио 2020 года она отбор не прошла. После этого спортсменка не раз делилась с подписчиками своими проблемами с ментальным здоровьем, но её последний пост и вовсе всех перепугал.
Спорт — прекрасная отдушина для огромного количества людей. Это сопротивление, постоянная борьба, но это приносит такую радость. Чувство, когда вы выигрываете, не похоже ни на какое другое
Но также ни с чем не сравнится тот ужас, когда вы проигрываете, когда не проходите отбор, несмотря на все имеющиеся данные, когда получаете травмы, не соответствуете ожиданиям общества — к примеру, не обзавелись домом, браком и детьми, ведь всего себя посвящаете спорту
Спустя сутки после публикации душераздирающего поста Оливия скончалась. Пост тоже пропал из её профиля. Причину смерти пока что не установили, но, по сообщениям Metro, врачи заинтересовались ментальным состоянием девушки. Представитель местной полиции заявил, что девушка скончалась в своём доме в Вайкато в понедельник около четырёх часов дня по местному времени.
Смерть спортсменки привлекла внимание к проблеме ментального здоровья профессиональных спортсменов, пишет Daily Star. Но, к сожалению, это уже не первый раз, когда подобные заголовки попадают на передовицы газет. К примеру, Life сообщал о том, что лучшая гандболистка Олимпиады в Токио планирует взять паузу в спортивной карьере, ссылаясь на проблемы с ментальным здоровьем.
Комментариев: 0