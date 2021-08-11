Эксперт рассказал об опасности групповых чатов с родственниками в WhatsApp

Руководитель отдела продвижения продуктов компании "Код Безопасности" Павел Коростелёв рассказал, с какими опасностями могут столкнуться постоянные пользователи мессенджера WhatsApp. Оказалось, что злоумышленники стали чаще взламывать групповые чаты с родственниками и членами семьи.

"Киберпреступники в WhatsApp, притворяясь родственниками жертв, обычно просят перейти по ссылке, нажать на определённую кнопку на сайте или продиктовать пришедший в СМС код", — уточнил Коростелёв в беседе с "Лентой.ру".

По его словам, такие сценарии сейчас получили наибольшее распространение, несмотря на то что схема с просьбой о переводе денег на конкретный банковский счёт использовалась достаточно давно. В силу того, что многие пенсионеры технически подкованы хуже, хакеры делают упор именно на них. Вдобавок к этому, пользователи старшего возраста менее критично относятся ко всему, что происходит в интернете.

Что касается семейных групповых чатов в WhatsApp, эксперт считает, что в первую очередь мошенников интересует получение доступа к другим аккаунтам, а также логинов и паролей от мобильных банков. Если злоумышленнику удалось украсть данные, он продолжит атаку на список контактов жертвы, а также сможет вывести деньги с банковских счетов. Чтобы защититься от интернет-мошенников, нужно в первую очередь скептично относиться к различным предложениям в Сети.

"Базовая цифровая гигиена подразумевает отказ от перехода по ссылкам в различных сообщениях, а также критичное отношение ко всему, что предлагают в интернете. Детям стоит обучать пожилых родителей большему скепсису, ведь это снизит риск стать жертвой кибермошенника. Кроме того, важно отказаться от указания персональных данных на сомнительных сайтах", — заключил Коростелёв.