НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Эксперт рассказал об опасности групповых чатов с родственниками в WhatsApp

Мошенники научились получать доступ к аккаунтам пользователей, а также логинам и паролям от мобильных банков через эту уязвимость.

11 августа, 07:55
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Руководитель отдела продвижения продуктов компании "Код Безопасности" Павел Коростелёв рассказал, с какими опасностями могут столкнуться постоянные пользователи мессенджера WhatsApp. Оказалось, что злоумышленники стали чаще взламывать групповые чаты с родственниками и членами семьи.

"Киберпреступники в WhatsApp, притворяясь родственниками жертв, обычно просят перейти по ссылке, нажать на определённую кнопку на сайте или продиктовать пришедший в СМС код", уточнил Коростелёв в беседе с "Лентой.ру".

Хакеры научились получать данные банковских карт через Telegram

Хакеры научились получать данные банковских карт через Telegram

По его словам, такие сценарии сейчас получили наибольшее распространение, несмотря на то что схема с просьбой о переводе денег на конкретный банковский счёт использовалась достаточно давно. В силу того, что многие пенсионеры технически подкованы хуже, хакеры делают упор именно на них. Вдобавок к этому, пользователи старшего возраста менее критично относятся ко всему, что происходит в интернете.

Эксперты назвали самых уязвимых пользователей для хакеров и рассказали, как защититься

Эксперты назвали самых уязвимых пользователей для хакеров и рассказали, как защититься

Что касается семейных групповых чатов в WhatsApp, эксперт считает, что в первую очередь мошенников интересует получение доступа к другим аккаунтам, а также логинов и паролей от мобильных банков. Если злоумышленнику удалось украсть данные, он продолжит атаку на список контактов жертвы, а также сможет вывести деньги с банковских счетов. Чтобы защититься от интернет-мошенников, нужно в первую очередь скептично относиться к различным предложениям в Сети.

"Базовая цифровая гигиена подразумевает отказ от перехода по ссылкам в различных сообщениях, а также критичное отношение ко всему, что предлагают в интернете. Детям стоит обучать пожилых родителей большему скепсису, ведь это снизит риск стать жертвой кибермошенника. Кроме того, важно отказаться от указания персональных данных на сомнительных сайтах", — заключил Коростелёв.

Ранее Лайф сообщал, что в России получила распространение мошенническая уловка, связанная с кредитами. Потенциальным жертвам преступников поступают сообщения о предварительно одобренных или уже выданных кредитах.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Аккаунт вдовы президента Гаити могли взломать до её первого обращения после убийства мужа

10 июля, 21:36

WhatsApp могут оштрафовать на 6 млн рублей за отказ локализовать данные в России

30 июля, 15:45

Россия и Белоруссия окончательно перейдут на сниженный роуминг с 1 сентября

вчера в 10:36
Life

За сутки в России выявили менее 22 тысяч случаев ковида

сегодня в 08:17

Скандально победившая на Олимпиаде гимнастка Ашрам закрыла свой инстаграм

сегодня в 08:16

Новости партнеров

Layer 1