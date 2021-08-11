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Сосчитать Персеиды: Россияне на этой неделе смогут увидеть самый красивый звездопад года

Впечатляющее небесное явление наблюдается, когда частицы межпланетного вещества влетают в атмосферу Земли, нагреваются и сгорают.

11 августа, 08:39
<p> Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В ночь с 12 на 13 августа в Северном полушарии можно будет наблюдать Персеиды — метеоры, которые каждый год вылетают из созвездия Персея. Для этого понадобится лишь ясное и тёмное небо, рассказал в беседе с телеканалом "Звезда" заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

"Это частицы межпланетного вещества, которые влетают в нашу атмосферу, нагреваются и сгорают, после чего мы это наблюдаем в виде ярких полосок на небе. Никаких особых условий для наблюдений не нужно. Необходимо ясное небо, и желательно, чтобы был открытый горизонт. Можно просто выйти тёмной ночью, посмотреть на небо и попробовать сосчитать падающие звёзды", — сказал Вибе.

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Ранее жители Санкт-Петербурга смогли насладиться метеорными потоками Лириды и Эта-Аквариды.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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