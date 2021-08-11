В ночь с 12 на 13 августа в Северном полушарии можно будет наблюдать Персеиды — метеоры, которые каждый год вылетают из созвездия Персея. Для этого понадобится лишь ясное и тёмное небо, рассказал в беседе с телеканалом "Звезда" заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

"Это частицы межпланетного вещества, которые влетают в нашу атмосферу, нагреваются и сгорают, после чего мы это наблюдаем в виде ярких полосок на небе. Никаких особых условий для наблюдений не нужно. Необходимо ясное небо, и желательно, чтобы был открытый горизонт. Можно просто выйти тёмной ночью, посмотреть на небо и попробовать сосчитать падающие звёзды", — сказал Вибе.