Мэрия Москвы объявила конкурс на лучшее фото для дизайна лимитированной "Тройки"

Столичная мэрия объявила конкурс на лучший дизайн новой лимитированной транспортной карты "Тройка", который будет выбран из фотографий московских достопримечательностей.

Проект "Карта "Тройка": новые достопримечательности Москвы" организован командой программы "Мой район" совместно со столичным Департаментом транспорта. До 23 августа любой желающий может загрузить фотографию одного из 12 предложенных объектов, которая впоследствии украсит ограниченную линейку транспортных карт тиражом в 10 тысяч штук. Победителю же обещают ценный приз в виде сертификата на 50 тысяч рублей на покупку фототехники.

В конкурсе принимают участие следующие объекты инфраструктуры Москвы: Парк Северного речного вокзала;

Экотропа на ВДНХ​;

Парк Яуза;

Овчинниковская набережная;

Парк у набережной реки Цыганки;

Набережная Марка Шагала;

Зона отдыха у Нижнего Каменского пруда;

Детский Черкизовский парк;

Аллея с фонарями-порталами на улице Свободы;

Парк на Симферопольском бульваре;

Парк в пойме реки Ивницы;

Парк 850-летия Москвы.

Каждый участник может отправить на электронный адрес konkurs@mrano.ru не более трёх работ, сделанных не ранее 15 мая текущего года. При этом место на фото должно быть узнаваемым, а в кадре не должно быть людей. Лучшая работа будет выбрана путём голосования на платформе "Активный гражданин", а итоги подведут 10 октября.