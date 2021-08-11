Жених на Infiniti устроил стрельбу из свадебного кортежа в Питере и угодил с невестой в полицию
Молодой человек объяснил стражам порядка, что пистолет ему достался от подруги его избранницы.
Видео © ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Сотрудники полиции задержали участников свадебного кортежа из-за стрельбы в воздух из окна автомобиля Infiniti в Петергофе. Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, стражи порядка остановили машины на Торговой площади в Петергофе.
"По подозрению в совершении вышеуказанного преступления оперативниками уголовного розыска был задержан 23-летний житель Петергофа. У гражданина изъят и отправлен на экспертизу предмет, похожий на сигнальный пистолет", — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, уточнив, что возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
Подозреваемый был задержан. Вместе с ним в полицейский отдел попала невеста и гости торжества. При этом, по данным СМИ, стрелком оказался жених. Он пояснил правоохранителям, что получил пистолет от подруги своей возлюбленной. На вопрос, зачем стрелял, молодой человек ответить затруднился. Однако вину он признал и раскаялся.
А ранее Лайф рассказывал, как жители кубанской станицы пожаловались на стреляющую свадьбу. Там мужчина, высунувшись из люка "мерседеса", начал стрелять в воздух из автомата. По словам местных жителей, стрельба продолжилась и у монумента "Вечный огонь", куда молодые отправились на традиционную фотосъёмку.
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