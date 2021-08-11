НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Сенатор рассказал, стоит ли ждать резкого повышения МРОТ до 20 тысяч рублей

По мнению собеседника Лайфа, такой размер прожиточного минимума достижим, но не в ближайшие несколько лет.

11 августа, 09:32
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Скачкообразно увеличить МРОТ с 13 до 20 тысяч рублей — очень сложно, такие изменения требуют согласованных действий всех участников социально-экономических процессов и определённых экономических возможностей страны, сказал Лайфу глава Комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский.

"МРОТ — это очень чувствительная социально-экономическая величина... МРОТ растёт постепенно, исходя из того, какие социально-экономические возможности имеет экономика страны", — объяснил сенатор.

По мнению Рязанского, в современной истории России ещё никогда не повышали этот параметр скачкообразно по отношению к предыдущему году. Такое изменение требует согласия всех участников социально-экономических процессов: государства, профсоюзов и работодателей. Они должны действовать согласованно и принимать тщательно продуманные решения, так как предлагаемое нововведение коснётся субъектов и муниципальных, и федеральных бюджетов, отметил сенатор.

"Конечно, и 20 тысяч не предел. Я думаю, что через какой-то промежуток времени 20 тысяч будет достаточно понятная цифра, осязаемая, через 5–7 лет, когда мы будем обеспечивать прирост МРОТ по тысяче рублей в год, исходя из тех темпов, которые были до этого", заключил парламентарий.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения в 2022 году повысят до 13 026 рублей

Прожиточный минимум для трудоспособного населения в 2022 году повысят до 13 026 рублей

Напомним, глава думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что в Госдуму внесут законопроект о повышении МРОТ до 20 тысяч рублей. По оценке парламентариев, реализация данной инициативы потребует в 2022 году дополнительных финансовых затрат в размере 1162,5 млрд рублей.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова
Юлия Исупова
Юлия Исупова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Люди должны сами принимать решение": В Совфеде не поддержали идею отмены маткапитала для части россиян

5 июня, 20:51

В Госдуму внесут законопроект о повышении МРОТ до 20 тысяч рублей

вчера в 23:29

Крупные российские банки вернули ставки по вкладам к допандемийному уровню

сегодня в 06:45

Памятник Гагарину распилили на части и выбросили на пляж на Сахалине

сегодня в 09:48

Генерала Лебедя заподозрили в подготовке плана по свержению Горбачёва в 1991 году

сегодня в 09:42

Новости партнеров

Layer 1