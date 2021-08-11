Сенатор рассказал, стоит ли ждать резкого повышения МРОТ до 20 тысяч рублей
По мнению собеседника Лайфа, такой размер прожиточного минимума достижим, но не в ближайшие несколько лет.
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Скачкообразно увеличить МРОТ с 13 до 20 тысяч рублей — очень сложно, такие изменения требуют согласованных действий всех участников социально-экономических процессов и определённых экономических возможностей страны, сказал Лайфу глава Комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский.
"МРОТ — это очень чувствительная социально-экономическая величина... МРОТ растёт постепенно, исходя из того, какие социально-экономические возможности имеет экономика страны", — объяснил сенатор.
По мнению Рязанского, в современной истории России ещё никогда не повышали этот параметр скачкообразно по отношению к предыдущему году. Такое изменение требует согласия всех участников социально-экономических процессов: государства, профсоюзов и работодателей. Они должны действовать согласованно и принимать тщательно продуманные решения, так как предлагаемое нововведение коснётся субъектов и муниципальных, и федеральных бюджетов, отметил сенатор.
"Конечно, и 20 тысяч не предел. Я думаю, что через какой-то промежуток времени 20 тысяч будет достаточно понятная цифра, осязаемая, через 5–7 лет, когда мы будем обеспечивать прирост МРОТ по тысяче рублей в год, исходя из тех темпов, которые были до этого", — заключил парламентарий.
Напомним, глава думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что в Госдуму внесут законопроект о повышении МРОТ до 20 тысяч рублей. По оценке парламентариев, реализация данной инициативы потребует в 2022 году дополнительных финансовых затрат в размере 1162,5 млрд рублей.
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