Сенатор рассказал, стоит ли ждать резкого повышения МРОТ до 20 тысяч рублей

Скачкообразно увеличить МРОТ с 13 до 20 тысяч рублей — очень сложно, такие изменения требуют согласованных действий всех участников социально-экономических процессов и определённых экономических возможностей страны, сказал Лайфу глава Комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский.

"МРОТ — это очень чувствительная социально-экономическая величина... МРОТ растёт постепенно, исходя из того, какие социально-экономические возможности имеет экономика страны", — объяснил сенатор.

По мнению Рязанского, в современной истории России ещё никогда не повышали этот параметр скачкообразно по отношению к предыдущему году. Такое изменение требует согласия всех участников социально-экономических процессов: государства, профсоюзов и работодателей. Они должны действовать согласованно и принимать тщательно продуманные решения, так как предлагаемое нововведение коснётся субъектов и муниципальных, и федеральных бюджетов, отметил сенатор.

"Конечно, и 20 тысяч не предел. Я думаю, что через какой-то промежуток времени 20 тысяч будет достаточно понятная цифра, осязаемая, через 5–7 лет, когда мы будем обеспечивать прирост МРОТ по тысяче рублей в год, исходя из тех темпов, которые были до этого", — заключил парламентарий.