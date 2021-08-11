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Опубликовано 11 августа 2021, 09:42

Генерала Лебедя заподозрили в подготовке плана по свержению Горбачёва в 1991 году

Фото © ТАСС / Виталий Иванов

Фото © ТАСС / Виталий Иванов

По мнению бывшего секретаря столичного горкома КПСС, Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) тогда оказался абсолютно безволен и никаких нужных действий не предпринимал.

В августе 1991 года генерал Александр Лебедь, в то время командовавший 106-й Воздушно-десантной дивизией и являвшийся замкомом ВДВ, мог участвовать в разработке плана по свержению президента СССР Михаила Горбачёва. Такое мнение озвучил последний в истории Советского Союза первый секретарь горкома КПСС Москвы Юрий Прокофьев.

"Он выступил как настоящий предатель. Группа готовивших ГКЧП людей работала в Подмосковье. Они готовили документы, разрабатывали порядок ввода и размещения войск в Москве. В этой группе по подготовке работал и Лебедь. Когда произошёл так называемый переворот, он встал на сторону [Бориса] Ельцина", — сказал Прокофьев в интервью изданию "Лента.ру".

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Прокофьев упрекнул ГКЧП в том, что в то время он оказался абсолютно безволен и никаких нужных действий не предпринимал. Зачем-то была закрыта большая часть газет, остались только партийные. Ничего не было сделано для того, чтобы разрешить проблему несиловым вариантом. А Ельцин стрелял по Белому дому, считает Прокофьев, лишь в порядке устрашения.

Ранее в Горбачёв-фонде отреагировали на слова гендиректора журнала National Interest Дмитрия Саймса об унижении перед Западом, через которое СССР прошёл в годы правления президента Михаила Горбачёва. В организации считают, что американский политолог оторван от российских реалий и не может говорить от лица большинства россиян.

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Алексей Дёмин
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