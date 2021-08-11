НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Генерала Лебедя заподозрили в подготовке плана по свержению Горбачёва в 1991 году

По мнению бывшего секретаря столичного горкома КПСС, Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) тогда оказался абсолютно безволен и никаких нужных действий не предпринимал.

11 августа, 09:42
<p>Фото © ТАСС / Виталий Иванов</p>

Фото © ТАСС / Виталий Иванов

В августе 1991 года генерал Александр Лебедь, в то время командовавший 106-й Воздушно-десантной дивизией и являвшийся замкомом ВДВ, мог участвовать в разработке плана по свержению президента СССР Михаила Горбачёва. Такое мнение озвучил последний в истории Советского Союза первый секретарь горкома КПСС Москвы Юрий Прокофьев.

"Он выступил как настоящий предатель. Группа готовивших ГКЧП людей работала в Подмосковье. Они готовили документы, разрабатывали порядок ввода и размещения войск в Москве. В этой группе по подготовке работал и Лебедь. Когда произошёл так называемый переворот, он встал на сторону [Бориса] Ельцина", — сказал Прокофьев в интервью изданию "Лента.ру".

О чём умолчал Горбачёв: Из-за чего на самом деле распался Советский Союз

О чём умолчал Горбачёв: Из-за чего на самом деле распался Советский Союз

Прокофьев упрекнул ГКЧП в том, что в то время он оказался абсолютно безволен и никаких нужных действий не предпринимал. Зачем-то была закрыта большая часть газет, остались только партийные. Ничего не было сделано для того, чтобы разрешить проблему несиловым вариантом. А Ельцин стрелял по Белому дому, считает Прокофьев, лишь в порядке устрашения.

Ранее в Горбачёв-фонде отреагировали на слова гендиректора журнала National Interest Дмитрия Саймса об унижении перед Западом, через которое СССР прошёл в годы правления президента Михаила Горбачёва. В организации считают, что американский политолог оторван от российских реалий и не может говорить от лица большинства россиян.

Горбачёв: Разрушение СССР было шагом против воли всего народа

Горбачёв: Разрушение СССР было шагом против воли всего народа

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Трёх генералов отстранили от службы после задержания экс-главы УМВД Камчатки

вчера в 15:28

Горбачёв назвал безобразием отсутствие флага и гимна РФ на Олимпиаде

8 августа, 16:22

В Германии задержали британца по подозрению в работе на российскую разведку

сегодня в 09:00

Памятник Гагарину распилили на части и выбросили на пляж на Сахалине

сегодня в 09:48

Сенатор рассказал, стоит ли ждать резкого повышения МРОТ до 20 тысяч рублей

сегодня в 09:32

Новости партнеров

Layer 1