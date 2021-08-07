О чём умолчал Горбачёв: Из-за чего на самом деле распался Советский Союз ГКЧП и Беловежские соглашения стали лишь завершающим этапом в цепи политических и управленческих ошибок советского руководства. 6 августа, 21:40 Фото © Shutterstock, ТАСС / Чумичев Александр

Несколько дней назад первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв публично высказался о распаде СССР. По его мнению, к гибели Союза привели два ключевых события — выступление ГКЧП и подписание Беловежских соглашений. Спору нет, именно они и завершили существование союза республик. Но это был уже финальный акт драмы. ГКЧП — неумелая попытка реанимации, только ухудшившая положение больного. А Беловежские соглашения — констатация факта, выдача свидетельства о смерти. Но и до них СССР уже находился в критическом положении. И привели к этому более ранние действия советского руководства, включая и самого Горбачёва.

Управленческий хаос

Нельзя назвать какую-то одну причину, погубившую СССР. Но если что-то и нанесло по нему решающий удар, то это были хаотичные реформы перестроечной эпохи. Все они проводились без какого-либо продумывания последствий, без учёта реальной обстановки. Союзный центр напоминал крыловских лебедя, рака и щуку. Каждая реформа — походку пьяного: шаг влево, шаг вправо, два вперёд и три назад.

Главной проблемой реформ было то, что реформаторы видели, что делать что-то надо, а вот как и что — не до конца понимали. Отсюда постоянные разброд и шатания. В мае 1986 года по всему Союзу началась масштабная кампания по борьбе с "нетрудовыми доходами". По всей стране кинулись отлавливать "бомбил", в свободное время за плату подвозивших людей на личных авто. За это полагалось пять лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ровно через полгода, в ноябре 1986 года, репрессии обернулись полной легализацией. В соответствии с законом "Об индивидуальной трудовой деятельности" многие виды бытовых услуг, ранее считавшиеся нелегальными, стали не только законными, но и поощрялись.

Другой яркий пример непоследовательности — знаменитая антиалкогольная кампания. К моменту прихода к власти Горбачёва в руководстве партии уже понимали, что СССР де-факто проспал состоявшуюся в западных странах научно-техническую революцию, обеспечившую мощный рост производительности труда.

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В СССР рост экономики традиционно обеспечивался постоянным притоком сельского населения в города. Но ко второй половине 80-х он начал иссякать. Для экономического рывка Союзу требовались колоссальные инвестиции. Вместо этого была запущена антиалкогольная кампания, ставшая выстрелом в собственную ногу.

По изначальному замыслу сухой закон должен был обеспечить дисциплину на предприятиях, на фоне которой пошёл бы рост производства. На деле он обернулся катастрофой.

В СССР того времени действительно много пили. Но для кампании было выбрано самое неудачное время. Именно в тот период, когда государство критически нуждалось в средствах для модернизации производства, оно лишило себя денег. По различным оценкам, сухой закон обошёлся бюджету в суммы от 15 до 100 миллиардов рублей. Незначительный прирост производительности труда, достигнутый за счёт улучшения дисциплины, был нивелирован бюджетными потерями и прочими неприятными последствиями типа тотального дефицита сахара из-за бума самогоноварения.

Потеря контроля над экономикой

СССР был государством с плановой экономикой. Одним из следствий этого был перманентный дефицит товаров народного потребления. Чтобы наконец преодолеть его, в 1988 году Горбачёв пошёл на решительный шаг, разрешив кооперативы. Впервые за много десятилетий в СССР вернулись рыночные отношения.

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Китайский пример наглядно демонстрировал, что в умелых руках рынок способен творить чудеса. За три десятилетия эта страна, бывшая одной из беднейших даже по азиатским меркам, превратилась во вторую экономику мира. Но в СССР попытки повторить этот опыт обернулись лишь тотальной разбалансировкой экономики.

Известны примеры успешного функционирования плановой экономики с элементами рыночной. Так же как и рыночной экономики с элементами плановой. Но обе полноценные системы не могут сосуществовать одновременно в рамках одного государства. А в СССР по идеологическим причинам категорически отказывались окончательно переходить на рыночную модель.

Ожидалось, что кооператоры смогут восполнить дефицит товаров народного потребления. Но для производства требовались инвестиции. Кроме того, в условиях плановой экономики сырьё распределялось среди фабрик, а кооператоры не имели к нему доступа. Вдобавок для них были введены колоссальные налоги: 30% на доходы до 700 рублей и 90% на доходы свыше 1500 рублей в месяц. Всё это привело к уходу кооператоров в теневую экономику и заработкам на банальной перепродаже дефицитных вещей, а не на их производстве.

Как только предприятиям разрешили открывать кооперативы для реализации своей продукции, там смекнули, что гораздо выгоднее покупать сырьё по низким государственным ценам, а продавать произведённую на казённом оборудовании продукцию по рыночным. Прибыль уходила директорам фабрик.

Одновременно в рамках кампании по повышению благосостояния трудящихся были повышены советские зарплаты. Вместе с тем в рамках прежней плановой экономики государство тратило немалые средства на дотирование цен на товары в магазинах. Рост денежной массы, не обеспеченный ростом экономики, привёл к тотальному дефициту всех товаров, тем самым знаменитым пустым полкам.

Непродуманное и непоследовательное внедрение рыночных отношений при сохранении в остальном прежней плановой системы привело к чудовищным последствиям — полной разбалансировке экономики и утрате контроля над ней. Затыкать финансовые бреши было нечем, государство осталось вообще без денег. Кооперативные средства текли мимо бюджета, алкогольные доходы были утрачены из-за сухого закона, в довершение ко всему цена нефти упала до 12 долларов за баррель. Итогом реформ стал возврат к карточной системе распределения товаров первой необходимости.

Личная ошибка Горбачёва

Но если всё вышеописанное можно объяснить в духе "хотели как лучше, а получилось как всегда", то Борис Ельцин стал персональной ошибкой Горбачёва. Фактически генсек своими руками вырастил своего политического киллера.

В 1987 году глава московского горкома Ельцин выступил с разгромной критикой политбюро и персонально Горбачёва. Речь была, прямо скажем, популистской и создала определённую популярность политику в народе. Однако в рядах высшей номенклатуры никто его не поддержал, и Ельцин пошёл на попятную: долго извинялся и каялся.

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В разные советские эпохи существовали различные способы решения проблем политической конкуренции. При Сталине, например, на всякий случай убили всех, кто хотя бы потенциально мог проявить нелояльность. При Хрущёве достаточно было исключить самых непримиримых конкурентов из партии. В брежневские времена было найдено самое изящное решение — "почётная ссылка" на дипломатическую работу. Желательно в страну подальше.

Горбачёву достаточно было отослать Ельцина послом куда-нибудь в Латинскую Америку, после чего он уже не смог бы участвовать в политической борьбе. Но генсек ограничился половинчатыми мерами. Ельцина исключили из политбюро и сняли с поста секретаря горкома. Но оставили в ЦК и назначили первым заместителем председателя Госстроя. Таким образом, Ельцин, с одной стороны, получил имидж "пострадавшего за правду", с другой — остался в высшей номенклатуре. Спустя год он триумфально победил на выборах народных депутатов и стал председателем Верховного Совета РСФСР. С этого момента конфликт перешёл в принципиально иную плоскость. Это была уже не ссора между двумя членами политбюро, а противостояние союзного руководства и руководства крупнейшей советской республики. В условиях подобного конфликта СССР был обречён, даже в случае успешного подписания нового союзного договора. Который, впрочем, самим фактом обсуждения окончательно добил прежнюю союзную вертикаль.

Союзный договор

С первых дней существования СССР каждая действовавшая конституция гарантировала его республикам право на свободный выход. Конечно, в условиях сильной вертикали никто таких попыток не предпринимал, однако при первом же кризисе в союзном центре почти все республики бросились врассыпную.

Представители, делегаты и лидеры (слева направо) Украины, Белоруссии и России подписывают Беловежское соглашение. Фото © wikipedia

Тем не менее, несмотря на состоявшийся парад суверенитетов советских республик, западные государства не спешили с их официальным признанием, выжидая дальнейших действий Москвы. Лишь после того, как Горбачёв в 1991 году официально огласил предложение о подписании нового союзного договора, стало ясно, что Советский Союз прекратил своё существование де-факто и скоро оно закончится и де-юре.

Предложение договора означало, что Кремль выбрасывает белый флаг. С этого момента "склеить" СССР уже не было возможности. Окраины окончательно убедились, что у союзной власти нет возможности или воли, чтобы повлиять на них ни при помощи мягкой силы, ни с помощью жёсткой. Учитывая все обстоятельства, договор обещал стать максимально невыгодным для РСФСР, поскольку республики надо было как-то заманить в новый Союз. А даже согласные на это желали иметь максимум преференций и привилегий и минимум обязательств.

Прибалтийские и кавказские республики сразу отказались даже обсуждать договор. Согласны были только среднеазиатские и Белоруссия. Украина тянула время, ожидая развязки. Подписание договора однозначно стало бы концом СССР. Даже на бумаге новый ССГ гораздо больше походил на современный Евросоюз, чем на прежнее государство. В любом случае само обсуждение нового государственного формата было признанием того факта, что советское руководство смирилось с распадом страны и пытается лишь минимизировать ущерб.

Подписание договора, назначенное на август 1991 года, было сорвано выступлением ГКЧП, которое окончательно добило и без того находившийся при смерти Советский Союз.

Авторы Евгений Антонюк