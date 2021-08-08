Как Албания "отжала" у СССР четыре подводные лодки и почему Хрущёв их не вернул Оглавление Соперничество Ученик Сталина Удобная гавань Албанский бунт Албанские пираты 17 мая 1961 года в СССР было принято решение о ликвидации в Албании базы ВМФ. Когда советские суда уходили через Сазанский пролив, маленькая республика успела "отжать" четыре подводные лодки. 17885 17885 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / К. Куличенко, © Wikipedia

Соперничество

Весь XX век для албанцев прошёл в соперничестве других стран за обладание их территорией. Военные базы, расположенные в Албании, позволяли держать под контролем Грецию, Балканы и Италию, а среди значимых ресурсов страны были нефть, медь, хром и уголь. До Второй мировой войны шло нешуточное соперничество между Британией и Италией, закончившееся в 1939 году высадкой итальянцев и изгнанием из страны короля Ахмеда Зогу I. 8 апреля итальянские войска вошли в столицу — Тирану, а уже 16 апреля король Италии Виктор Эммануил III милостиво принимал титул короля Албании "по просьбе албанцев".

С началом войны соперничество развернулось с новой силой. СССР, Британия и США были заинтересованы в расширении в Албании партизанского движения — это оттягивало силы итальянцев и немцев с Восточного фронта и из Северной Африки. Лондон то и дело заботливо предлагал помощь албанским партизанам, а госсекретарь США Корделл Халл осенью 1942 года даже обратился к ним с призывом сражаться с оккупантами. Дело закончилось тем, что Британия и СССР подписали соглашение о невмешательстве во внутренние дела страны.

Энвер Ходжа. Фото © Getty Images

Внутри же Албании после освобождения от оккупантов к власти пришли коммунисты. В 1943 году Временное правительство возглавил ярый поклонник Сталина, член французской и бельгийской компартий Энвер Ходжа. Уже в 1942 году он отверг все притязания Италии и Греции, положив конец мечтам Уинстона Черчилля о том, чтобы разделить Албанию между Италией, Грецией и Югославией.

Ученик Сталина

Ситуация в стране была парадоксальной: ключевые посты занимали коммунисты, а сама партия по-прежнему находилась в подполье. Поэтому в 1947 году во время визита Ходжи в Москву Сталин предложил создать Трудовую партию — такое название в бедной стране должно было привлечь крестьян и ремесленников. Именно Сталин придумал помогать Албании через Югославию. Так сохранялась видимость невмешательства, а Албания могла получать зерно и оружие.

Население Албании понятия не имело о том, что ест хлеб, выращенный на полях Советского Союза и вооружает армию трофейным оружием со складов в Польше. Отдавать долги Ходжа не собирался. Например, в 1945 году СССР поставил в Албанию 20 тысяч тонн зерна с условием вернуть их в следующем году. Несмотря на то что в СССР из-за засухи возникли затруднения с продовольствием, а в Албании в 1946 году был отличный урожай зерновых, Ходжа долг не вернул, мотивируя это "ухудшением внутриполитической обстановки". Со временем его аппетит рос, и Сталин стал переадресовывать его запросы министру внешней торговли СССР Анастасу Микояну. Тот относился к просьбам о помощи так, словно просили у него самого, и Ходжа вскоре возненавидел Микояна, упрекая его в том, что тот "не интернационалист, а барыга", а Микоян со своей стороны писал в отчётах, что Ходжа требует денег на одни и те же проекты, которые не выполняются.

Фото © ТАСС / Валентин Соболев

На родине Ходжа подражал Сталину. Он привёл к власти диаспору мусульман, изгнал оттуда православных и католиков и занялся политическими репрессиями против них. Когда в 1948 году отношения между СССР и Югославией испортились и Албания стала получать помощь напрямую, Ходжа расправился со сторонниками Броза Тито и даже казнил министра внутренних дел Кочи Дзодзе.

Удобная гавань

Смерть Сталина и разоблачение Хрущёвым на XX съезде партии "культа вождя" стали ударом для Ходжи. Отношения с новым генсеком выстроить не удавалось, Югославия снова повернулась лицом к СССР, авторитет Ходжи упал. На его кресло стали плотоядно посматривать конкуренты.

В 1957 году Ходжа предпринял ещё одну попытку наладить отношения — предложил создать в Албании, в бухте Паша-Лиман Влёрского залива, базу ВМФ СССР. Предложение было привлекательным — военные корабли Советского Союза получали возможность бросить якорь в 70 километрах от берегов Италии, а подводные лодки с баллистическими ракетами могли накрыть залпом всю Европу.

Летом 1958 года во Влёрский залив Адриатического моря вошла первая группа из четырёх дизель-электрических подводных лодок проекта 613 и плавбазы "Владимир Немчинов", а позже подошли ещё восемь ПЛ. Так под носом у врагов СССР сформировал 40-ю отдельную дивизию подводных лодок под командованием контр-адмирала Георгия Егорова.

Почти три года советские подлодки вели наблюдение за деятельностью ВМС НАТО и 6-го флота США и осваивались в Средиземном море. Для скрытности на них поднимался флаг Албании, а на некоторых лодках были созданы совместные экипажи — СССР усиленно делал вид, что никакой базы во Влёре нет, просто советские моряки "сотрудничают" с албанскими.

Фото © Keystone-France / Gamma-Keystone via Getty Images

Однако отношения продолжали портиться, и не только у СССР с Албанией, но и у СССР с Китаем. Новые "союзники" Страны Советов были недовольны тем, что СССР, испытывавший серьёзные экономические трудности, резко сократил объёмы "братской помощи". Албанские и китайские товарищи недолго недоумевали по этому поводу и решили обвинить СССР и Хрущёва в отступлении от идей коммунизма.

Албанский бунт

Перелом произошёл в 1960 году. Сначала на совещании в Бухаресте представители Албании наотрез отказались осуждать ошибки Компартии Китая, а через несколько месяцев в Москве Энвер Ходжа заявил, что курс СССР на мирное сосуществование с Западом ошибочен. Только мировая революция может исключить угрозу ядерной войны.

— Кто не видит этого, — заявил Ходжа, — тот слеп, а кто видит, но скрывает это, тот изменник. Он потребовал от СССР поделиться ядерным оружием с Китаем и назвал трусами и оппортунистами тех, кто порочит Сталина.

Взбешённый Хрущёв назвал произошедшее "албанским бунтом", но был вынужден признать, что СССР "проиграл Албанию Китаю". После такого "выступления" СССР и Албания свернули совместные проекты, даже те, которые были завершены на 95%. Хрущёв объявил, что "врагам помогать не будет". Но то, что произойдёт с флотом, базировавшимся во Влёрском заливе, он предугадать не мог.

Албанские пираты

Ситуация на базе ухудшалась. Албанцы создавали для советских моряков невыносимые условия, база практически утратила боеспособность. Выяснилось, что албанцы считают все корабли на базе во Влёре своей собственностью. Якобы СССР по договору обещал передать все подводные лодки и вспомогательные суда в распоряжение Албании.

База Паша-Лиман. У причала — все четыре подлодки проекта 613. Фото © ArtOfWar

На базе действительно было чем поживиться: помимо 12 субмарин и плавбазы во Влёре находились корабль радиотехнической разведки "Угорь", корабль-разведчик "Краб", а на острове Сазан присутствовала бригада кораблей охраны, имевшая дивизион тральщиков.

Албанцы вели себя безобразно: портили имущество, каждый день скандалили с советскими моряками, провоцируя их на драки и ссоры и буквально гадили на крыльце комендатуры. Чтобы вернуть советские подлодки с экипажами домой, в Албанию на эсминце "Упорный" прибыл командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Касатонов.

Однако сделать это было нелегко. Албанцы заявили, что четыре из 12 подлодок принадлежат им, и отказались возвращать их СССР. Адмиралу Касатонову удалось вывести из бухты Паши-Лимана только плавбазу "Виктор Котельников" и восемь подводных лодок, на которых был исключительно советский экипаж.

Добычей нахальных албанцев помимо субмарин стали пять торпедных катеров проекта "Комсомолец", четыре противолодочных корабля проекта БО-2, восемь тральщиков, судно размагничивания, два танкера, торпедолов проекта 368Т, водолазный бот, буксир, 11 катеров и плавдок. СССР буквально "подарил" албанцам целый флот. Когда советские моряки уходили, албанцы провожали их жерлами пушек с бывших советских судов.

Никита Хрущёв так и не решился кардинально разобраться с крохотной Албанией — опасался военного конфликта с Китаем. "Это сумасшедшие!" — так охарактеризовал он албанских лидеров. Генсек надеялся, что устаревшие лодки и корабли вскоре начнут выходить из строя, а запасных деталей к ним не будет, но он ошибся и здесь: китайские "товарищи" взяли на себя обслуживание отжатого у СССР флота — и подводные лодки исправно служили Албании ещё 30 лет. Взамен Албания стала поддерживать интересы Китая в ООН.

В декабре 1961 года отношения с Албанией были разорваны. Между прочим, Хрущёв пытался их наладить ещё раз — в 1963 году. Но албанцы наотрез отказались сотрудничать. Захватом советских подводных лодок они ещё долго гордились, в 1979 году даже сняли об этом фильм. Разумеется, албанцы представали в нём как эталонные "ленинцы", а советские моряки были представлены как злые и подлые "хрущёвцы".

До 1968 года Албания оставалась страной Варшавского договора, но после ввода танков в Чехословакию вышла из него. Разумеется, в Кремле опасались, что база во Влёре перейдёт НАТО, и в 1970-х годах Андропов дважды пытался убрать Ходжу, в первый раз организовав "заговор генералов", а во второй раз подстроив "автокатастрофу". Однако албанцы не без помощи ЦРУ раскрыли оба заговора и расстреляли пять высокопоставленных чиновников и группу из 20 заговорщиков, готовивших аварию. Но, помня о советских танках, Ходжа не стал разглашать детали заговоров.

Авторы Майя Новик