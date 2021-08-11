В Сибири 8-летний ребёнок упал с велосипеда и умер от потери крови
Сейчас правоохранители опрашивают очевидцев, назначен ряд экспертиз.
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Восьмилетний ребёнок умер в результате несчастного случая в Коченевском районе Новосибирской области, следователи проводят проверку. Инцидент произошёл 10 августа во время прогулки на велосипедах.
"10 августа дети возраста шести и восьми лет совершали прогулку на велосипедах на территории садового товарищества "Луч". Восьмилетний ребёнок потерял равновесие и упал с велосипеда на землю, причинив рычагом тормоза себе проникающее ранение ноги с повреждением артерии", — говорится в сообщении следствия.
Пока второй ребёнок побежал звать на помощь взрослых, пострадавший умер от кровопотери. Сейчас правоохранители опрашивают очевидцев, назначен ряд экспертиз.
А накануне стало известно, что в Тольятти 10-летняя девочка умерла во время приёма у стоматолога. Инцидент произошёл 8 августа в одной из частных клиник города. Во время лечения врачи применили аппарат для ингаляционной анестезии, и после отключения наркоза у ребёнка остановилось сердце.
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