В Сибири 8-летний ребёнок упал с велосипеда и умер от потери крови

Восьмилетний ребёнок умер в результате несчастного случая в Коченевском районе Новосибирской области, следователи проводят проверку. Инцидент произошёл 10 августа во время прогулки на велосипедах.

"10 августа дети возраста шести и восьми лет совершали прогулку на велосипедах на территории садового товарищества "Луч". Восьмилетний ребёнок потерял равновесие и упал с велосипеда на землю, причинив рычагом тормоза себе проникающее ранение ноги с повреждением артерии", — говорится в сообщении следствия.

Пока второй ребёнок побежал звать на помощь взрослых, пострадавший умер от кровопотери. Сейчас правоохранители опрашивают очевидцев, назначен ряд экспертиз.