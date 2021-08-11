"Это невероятная команда": Месси поделился эмоциями от игры с Мбаппе и Неймаром в ПСЖ

Он также отметил, что с первых минут чувствует себя комфортно в новом клубе, и поблагодарил его за быстрые переговоры.

Аргентинский футболист Лионель Месси после перехода в ПСЖ поделился ожиданиями от игры вместе с бразильцем Неймаром и французом Киллианом Мбаппе.

"Играть с Неймаром и Мбаппе — это невероятно. Я очень рад возможности выходить с ними на поле. Это невероятная команда. Я буду играть с одними из лучших футболистов мира. Глядя на команду, меня воодушевляют цели, к которым стремимся и ПСЖ, и я", — подчеркнул Месси в ходе своей первой пресс-конференции в новом клубе.

Аргентинец также поведал, что переговоры с парижанами шли достаточно оперативно, а во французской столице ему было максимально комфортно с первых минут пребывания.