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"Это невероятная команда": Месси поделился эмоциями от игры с Мбаппе и Неймаром в ПСЖ

Он также отметил, что с первых минут чувствует себя комфортно в новом клубе, и поблагодарил его за быстрые переговоры.

11 августа, 10:07
<p>Фото © C. Gavelle / PSG</p>

Фото © C. Gavelle / PSG

Аргентинский футболист Лионель Месси после перехода в ПСЖ поделился ожиданиями от игры вместе с бразильцем Неймаром и французом Киллианом Мбаппе.

"Играть с Неймаром и Мбаппе — это невероятно. Я очень рад возможности выходить с ними на поле. Это невероятная команда. Я буду играть с одними из лучших футболистов мира. Глядя на команду, меня воодушевляют цели, к которым стремимся и ПСЖ, и я", — подчеркнул Месси в ходе своей первой пресс-конференции в новом клубе.

Аргентинец также поведал, что переговоры с парижанами шли достаточно оперативно, а во французской столице ему было максимально комфортно с первых минут пребывания.

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Напомним, ранее было официально объявлено о переходе Месси в стан парижан. Соглашение подписано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон. Другие детали сделки не разглашаются. Инсайдеры же сообщали, что в новом для себя клубе Месси будет получать 35 миллионов евро в год.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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