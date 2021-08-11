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Экс-главу Правительства Северной Осетии обвинили в растрате 180 млн рублей

Следствие ходатайствует об аресте всех трёх фигурантов дела. Устанавливаются другие соучастники преступления.

11 августа, 10:05

Фото © ТАСС / Мукагов Владимир

Задержанным ранее экс-главе Правительства Северной Осетии Сергею Такоеву, бывшему министру туризма Алану Диамбекову и гендиректору Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования Аиде Габараевой предъявлено обвинение в растрате 180 млн рублей.

"По версии следствия, в 2014 году Такоев и Диамбеков, занимая указанные должности, Габараева, являвшаяся генеральным директором указанной организации, а также иные лица обеспечили заключение государственного контракта и приобретение у подконтрольного им ОАО "ОЗАТЭ" в республиканскую собственность объектов недвижимости по завышенной стоимости", — говорится в сообщении СК РФ.

Следствие ходатайствует об аресте всех трёх фигурантов дела. Устанавливаются другие соучастники преступления.

Напомним, накануне стало известно, что оперативники задержали Такоева, Диамбекова и Габараеву. В местах их жительства прошли обыски.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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