Экс-главу Правительства Северной Осетии обвинили в растрате 180 млн рублей
Следствие ходатайствует об аресте всех трёх фигурантов дела. Устанавливаются другие соучастники преступления.
Фото © ТАСС / Мукагов Владимир
Задержанным ранее экс-главе Правительства Северной Осетии Сергею Такоеву, бывшему министру туризма Алану Диамбекову и гендиректору Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования Аиде Габараевой предъявлено обвинение в растрате 180 млн рублей.
"По версии следствия, в 2014 году Такоев и Диамбеков, занимая указанные должности, Габараева, являвшаяся генеральным директором указанной организации, а также иные лица обеспечили заключение государственного контракта и приобретение у подконтрольного им ОАО "ОЗАТЭ" в республиканскую собственность объектов недвижимости по завышенной стоимости", — говорится в сообщении СК РФ.
Следствие ходатайствует об аресте всех трёх фигурантов дела. Устанавливаются другие соучастники преступления.
Напомним, накануне стало известно, что оперативники задержали Такоева, Диамбекова и Габараеву. В местах их жительства прошли обыски.
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