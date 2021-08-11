Экс-главу Правительства Северной Осетии обвинили в растрате 180 млн рублей

"По версии следствия, в 2014 году Такоев и Диамбеков, занимая указанные должности, Габараева, являвшаяся генеральным директором указанной организации, а также иные лица обеспечили заключение государственного контракта и приобретение у подконтрольного им ОАО "ОЗАТЭ" в республиканскую собственность объектов недвижимости по завышенной стоимости", — говорится в сообщении СК РФ.