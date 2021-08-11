Макрон заявил о санитарном кризисе во Франции и призвал граждан привиться от ковида

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал всех жителей страны пройти вакцинацию от коронавируса, если у них нет медицинских противопоказаний. Он подчеркнул, что "санитарный кризис не кончился".

"Мы сознаём сложность вводимых ограничений, но не имеем другого выбора... Все французы, которые могут, должны вакцинироваться", — сказал Макрон в ходе внеочередного Совета по обороне, на котором он выступил по видеосвязи.

Напомним, что 12 июля президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о введении в стране обязательной вакцинации против коронавируса для ряда категорий граждан. Также глава республики сообщил о вступающих в силу 9 августа новых требованиях, в соответствии с которыми французам потребуется специальный санитарный пропуск для доступа в рестораны, бары, торговые центры, самолёты и поезда дальнего следования. В связи с этим в Париже прошли митинги. Как писал Лайф, тогда минимум трое полицейских пострадали в результате стычек с манифестантами. Акция протеста проходила мирно до тех пор, пока к демонстрантам не присоединились радикалы из Black blocs.