Учёные объяснили, почему люди не всегда заражаются ковидом при контакте с больным
Однако даже эти особенности организма могут не помочь при более серьёзном воздействии вируса.
Индивидуальная невосприимчивость к инфекциям может защитить человека от заражения коронавирусом при контакте с инфицированным. Об этом рассказал завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков.
"Например, они когда-то перенесли инфекцию, типа гриппа, простуды, вызванную альфа-коронавирусами, похожими на CoViD-19, и произошёл иммунологический перекрест, поэтому они могут быть не восприимчивы либо переносить всё без особых симптомов", — цитирует его Ura.ru.
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал ещё одну причину — это интерфероновая особенность организма.
"Есть особенности в интерфероновой системе — это врождённый иммунитет, который приводит к тому, что человек становится менее восприимчивым к подобным инфекциям, в том числе к коронавирусам. Но это не значит, что при сильной вирусной дозе он обязательно справится", — отметил учёный.
Также менее выражена восприимчивость к ковиду у людей с большим количеством биохимических маркеров, но это также не означает, что при более серьёзном воздействии вируса они не заболеют.
А ранее профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер заявил, что худшая часть пандемии уже позади и CoViD-19 вскоре станет лишь ещё одной причиной "простуды". При этом, по его мнению, вирус SARS-CoV-2 никуда не денется и, судя по всему, "будет неоднократно заражать всех нас всю оставшуюся жизнь — вероятно, примерно раз в пять лет".
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