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На Украине продлили карантин из-за ковида до 1 октября

Снятие ограничений власти назвали преждевременным, поскольку в стране наблюдается рост количества госпитализации тяжёлых больных.

11 августа, 11:00

Фото © ТАСС / ZUMA

На территории Украины действие адаптивного карантина продлится до 1 октября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"Специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции роста количества госпитализации тяжёлых больных. Поэтому, учитывая текущую ситуацию, правительство сегодня принимает постановление, которым продолжает режим ЧС и адаптивный карантин до 1 октября 2021 года", — объяснил Шмыгаль.

Премьер вместе с тем подчеркнул, что текущая эпидемическая ситуация в стране полностью контролируется, однако снятие ограничений преждевременно.

Как ранее сообщал Лайф, действие ограничений из-за коронавирусной инфекции на Украине должно было закончиться 31 августа.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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