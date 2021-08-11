На Украине продлили карантин из-за ковида до 1 октября

На территории Украины действие адаптивного карантина продлится до 1 октября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"Специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции роста количества госпитализации тяжёлых больных. Поэтому, учитывая текущую ситуацию, правительство сегодня принимает постановление, которым продолжает режим ЧС и адаптивный карантин до 1 октября 2021 года", — объяснил Шмыгаль.

Премьер вместе с тем подчеркнул, что текущая эпидемическая ситуация в стране полностью контролируется, однако снятие ограничений преждевременно.