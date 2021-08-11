В "Векторе" усомнились в повышенной на 82% летальности штамма "йота"
Исследователи полагают, что реальные показатели могут быть другими, так как выводы учёных основаны на моделировании.
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В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" поставили под сомнение данные коллег о том, что летальность штамма коронавируса "йота" в 1,8 раза больше по сравнению с другими мутациями инфекции. Там объяснили свою позицию журналистам.
"В опубликованном 7 августа препринте сообщается о более высокой летальности варианта "йота" относительно оценочного показателя для предшествующих вариантов. В частности, для возрастной группы 65–74 года говорится об увеличении на 82%, то есть в 1,8 раза, а не до 82%", — напомнили в "Векторе".
Российские исследователи пояснили, что реальные показатели смертности от "йоты" могут отличаться от заявленных учёными показателей, поскольку выводы о 82-процентном увеличении риска летальности от нового штамма были получены с помощью моделирования.
Ранее в центре "Вектор" заявили о том, что в России не выявлено случаев заражения особо опасным штаммом коронавируса "йота". Предпосылок к его широкому распространению учёные также не видят: вариант "дельта" вытесняет другие варианты из циркуляции.
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