В "Векторе" усомнились в повышенной на 82% летальности штамма "йота"

В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" поставили под сомнение данные коллег о том, что летальность штамма коронавируса "йота" в 1,8 раза больше по сравнению с другими мутациями инфекции. Там объяснили свою позицию журналистам.

"В опубликованном 7 августа препринте сообщается о более высокой летальности варианта "йота" относительно оценочного показателя для предшествующих вариантов. В частности, для возрастной группы 65–74 года говорится об увеличении на 82%, то есть в 1,8 раза, а не до 82%", — напомнили в "Векторе".

Российские исследователи пояснили, что реальные показатели смертности от "йоты" могут отличаться от заявленных учёными показателей, поскольку выводы о 82-процентном увеличении риска летальности от нового штамма были получены с помощью моделирования.