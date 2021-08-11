Вирусологи объяснили очередной рекорд по смертности от ковида в России

Рекорд смертности от коронавируса в России может повториться ещё не раз, считает вирусолог Максим Скулачев. По его словам, пик смертности наступает позже, чем приходит очередная волна заболеваемости.

"Дело в том, что пик смертности происходит чуть позже, чем пик заболеваемости, потому что при тяжёлом течении ковида человек умирает не сразу, это происходит через некоторое время. Пик заболеваемости третьей волны был где-то в середине июля, соответственно, к началу августа потеряли основное количество тяжёлых пациентов", — сказал он в беседе с Лайфом.

Почему люди продолжают болеть, несмотря на увеличившиеся темпы вакцинации, Лайфу рассказала руководитель отдела вирусологии имени академика Смородинцева Лариса Руденко. По её словам, дело в повсеместных нарушениях санитарно-эпидемиологических мероприятий.

"Все ходят без масок, никто не соблюдает дистанцию, никаких мер защитных, ни дезинфицируют руки, ничего. Это нарушения всех санитарно-эпидемиологических мероприятий", — сказала специалист.

Руденко отметила, что многие люди, почувствовав первые симптомы заболевания, не спешат обращаться к врачу. Именно это и является фатальной ошибкой, поскольку при запоздалом медицинском вмешательстве шансы оказаться на больничной койке с серьёзным поражением лёгких заметно увеличиваются. Также играют роль и прививки, которые многие россияне до сих пор не спешат делать.

"Очень большое количество людей не привиты, и появился более новый вариант, который широко распространяется. Более быстро, более контактно. Это всё взаимосвязанные моменты. Чтобы защитить себя и своих близких, нужно прививаться. Если люди не прививаются, не соблюдают карантинные меры, то о чём может быть речь вообще?" — подчеркнула собеседница Лайфа.